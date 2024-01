Augusto Fernández: "La mejor moto Pierer sería perfecta"

Augusto Fernández ha protagonizado una notable temporada de debut en la categoría reina, aunque el español de 26 años no oculta los retos a los que se ha enfrentado como debutante sobre la MotoGP y especialmente tras la temprana retirada de su experimentado compañero de equipo Pol Espargaró.

El campeón de Moto2 en 2022 logró su mejor actuación en MotoGP hasta la fecha con un cuarto puesto en Le Mans en mayo, pero se sintió especialmente cómodo sobre la RC16 en la fase final de la temporada 2023. "He mejorado mucho y estoy viendo buenos resultados, o mejor dicho, estoy viendo cosas buenas, porque los resultados de los domingos no fueron los que yo quería".

No obstante, Fernández se fue al parón invernal con buenas sensaciones y se muestra confiado y motivado de cara a la nueva temporada, en la que encontrará en el box del GASGAS-Tech3 a su compañero en el equipo Ajo del Mundial de Moto2, Pedro Acosta.

Augusto, ¿cuál es tu objetivo para 2024?

No quiero marcarme un resultado como objetivo, porque en MotoGP nunca se sabe y todo tiene que venir rodado, pero quiero luchar por ser la primera KTM de la parrilla, más adelante con Brad [Binder], o Jack [Miller] o Pedro, si están. Ser la mejor moto de KTM es el principal objetivo para cada carrera de la próxima temporada.

¿Será más fácil terminar más adelante en 2024?

Nunca se sabe, pero realmente creo que estamos mejorando mucho la moto. Ya llegará nuestro momento, realmente creo que muchas cosas han cambiado en el último año. Hemos tomado un camino y, por supuesto, es largo, pero vamos paso a paso y mejorando todo el tiempo. Cada vez estamos más cerca.



Lleva tiempo porque estamos hablando de Ducati, que ha ganado en los dos últimos años y ha tenido una moto muy buena durante tres, cuatro o cinco temporadas. Aún somos nuevos en esto y necesitamos tiempo, pero creo que lo conseguiremos.

Tu nueva moto también debería ser mejor.

Para ser sincero, de momento no me planteo qué vamos a tener. No quiero pensar que lo que Brad o Jack van a tener pueda ser mejor que lo que yo tengo. Tengo mi moto y aún tengo margen de maniobra para sacar lo mejor del conjunto.

Con Pedro tienes un nuevo compañero de equipo que en realidad no es nuevo para ti.

Viene un piloto fuerte. Estoy deseando compartir box con él y creo que se adaptará rápidamente a la moto, como ya hizo en Moto2. Lo he dicho muchas veces en el pasado: cuando era competitivo en un fin de semana de carrera de Moto2, era simplemente una ayuda para mí. Poder ver en los datos dónde era más rápido que yo me hizo mejorar. Nos empujábamos mutuamente y subíamos el nivel.



Por supuesto, siempre quieres batir al otro porque somos compañeros de equipo y el compañero de equipo es siempre el primero al que quieres batir. Pero creo que será bueno para la marca, para el equipo y para mí que sea fuerte lo antes posible.

Estás en una KTM RC16, pero la marca sigue siendo muy española con los colores de GASGAS. ¿Te ayuda eso?

Intentamos recordar la parte española del equipo. La próxima temporada volveremos a tener dos pilotos españoles en el equipo y creo que es un equipo fuerte para competir con el Factory Team. Al menos lo intentaremos y luego ya veremos si podemos luchar por ser el mejor representante sobre una moto Pierer Mobility en el campo.

¿De qué te sentirías satisfecho, qué calificarías como éxito de la temporada 2024 dentro de un año?

Ser el mejor piloto Pierer Mobility en general y, por supuesto, conseguir podios y mi primera victoria. Siempre es difícil hacer predicciones en términos de clasificación, en MotoGP nunca se sabe, pero digámoslo así: la mejor moto Pierer con victorias y podios sería, por supuesto, perfecto.