Augusto Fernández : "La meilleure moto de Pierer serait parfaite".

Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing Tech3) parle de son nouveau et ancien coéquipier Pedro Acosta ainsi que de ses objectifs et attentes pour la saison MotoGP 2024 : deuxième partie de notre interview.

Augusto Fernández a réalisé une remarquable saison de rookie dans la catégorie reine, même si l'Espagnol de 26 ans ne cache pas, avec le recul, les défis auxquels il a été confronté en tant que débutant sur la moto MotoGP et surtout après la défaillance précoce de son coéquipier expérimenté Pol Espargaró.

Le champion Moto2 de 2022 a réalisé sa meilleure performance en MotoGP jusqu'à présent avec une quatrième place au Mans dès le mois de mai, mais il s'est senti vraiment à l'aise sur la RC16 surtout dans la phase finale de la saison 2023 : "J'ai beaucoup progressé et je vois de bons résultats - ou plutôt, je vois de bonnes choses, car les résultats des dimanches n'étaient pas ceux que je voulais".

Fernández a néanmoins abordé la pause hivernale avec un bon sentiment et envisage avec confiance et motivation la nouvelle saison, dans laquelle il retrouvera son coéquipier Ajo du championnat du monde Moto2, Pedro Acosta, dans le box GASGAS-Tech3.

Augusto, quel est ton objectif pour 2024 ?

Je ne veux pas me fixer de résultat, parce qu'en MotoGP on ne sait jamais et tout doit s'accorder, mais je veux me battre pour être la première KTM du plateau, plus loin devant avec Brad [Binder] - ou Jack [Miller] ou Pedro, s'ils le sont. Performer en tant que meilleure moto KTM est l'objectif principal pour chaque course de la saison à venir.

Sera-t-il plus facile d'aller plus loin en 2024 ?

On ne sait jamais, mais je pense vraiment que nous nous améliorons beaucoup du point de vue de la moto. Notre temps viendra, je pense vraiment que beaucoup de choses ont changé l'année dernière. Nous avons pris un chemin et bien sûr, il est long, mais nous avançons pas à pas et nous nous améliorons constamment. Nous nous rapprochons.



Cela prend du temps parce que nous parlons de Ducati, qui a gagné ces deux dernières années et qui a une très bonne moto depuis trois, quatre ou cinq saisons. Nous sommes encore nouveaux et nous avons besoin de temps, mais je pense que nous allons arriver au point.

Ta nouvelle moto devrait aussi être meilleure.

Honnêtement, je ne me pose pas vraiment la question de savoir ce que nous aurons pour le moment. Je ne veux pas penser que ce que Brad ou Jack obtiennent pourrait être meilleur que ce que j'ai. J'ai ma moto et j'ai encore de la marge pour tirer le meilleur du paquet.

Avec Pedro, tu auras un nouveau coéquipier qui ne sera pas vraiment nouveau pour toi.

Voilà un pilote fort ! Je suis impatient de partager le box avec lui et je pense qu'il s'adaptera rapidement à la moto, comme il l'a fait en Moto2. Je l'ai souvent dit par le passé : lorsqu'il était compétitif lors d'un week-end de course en Moto2, cela m'aidait tout simplement. Le fait de pouvoir voir, sur la base des données, où il était plus rapide que moi m'a rendu meilleur. Nous nous sommes poussés mutuellement et avons élevé le niveau.



Bien sûr, on veut toujours battre l'autre parce que nous sommes coéquipiers et que le coéquipier est toujours le premier que l'on veut battre. Mais je pense que ce sera bon pour la marque, pour l'équipe et pour moi s'il est fort le plus vite possible.

Tu es au guidon d'une KTM RC16, mais la marque est toujours très espagnole avec les couleurs GASGAS. Est-ce que cela t'aide ?

Nous essayons de rappeler la partie espagnole de l'équipe. La saison prochaine, nous aurons à nouveau deux pilotes espagnols dans l'équipe et je pense qu'il s'agit d'une équipe solide pour se mesurer au Factory Team. Nous allons au moins essayer et nous verrons ensuite si nous pouvons nous battre pour être le meilleur représentant sur un vélo Pierer-Mobility dans le peloton.

De quoi serais-tu satisfait, que jugerais-tu aujourd'hui dans un an comme une saison 2024 réussie ?

D'une manière générale, être le meilleur pilote de Pierer-Mobility et, bien sûr, monter sur le podium et remporter ma première victoire. En ce qui concerne les classements, il est toujours difficile de faire des prévisions, on ne sait jamais en MotoGP, mais disons que la meilleure moto Pierer avec des victoires et des podiums serait évidemment parfaite.