Augusto Fernández: "La migliore moto di Pierer sarebbe perfetta".

Augusto Fernández ha disputato una straordinaria stagione da esordiente nella classe regina, anche se il ventiseienne spagnolo non nasconde le difficoltà che ha dovuto affrontare come debuttante sulla MotoGP, soprattutto dopo il ritiro anticipato del suo esperto compagno di squadra Pol Espargaró.

Il campione della Moto2 2022 ha ottenuto la sua migliore prestazione in MotoGP fino ad oggi con il quarto posto a Le Mans a maggio, ma si è sentito particolarmente a suo agio sulla RC16 nella fase finale della stagione 2023. "Sono migliorato molto e sto vedendo buoni risultati - o meglio, sto vedendo buone cose, perché i risultati della domenica non erano quelli che volevo".

Tuttavia, Fernández è entrato nella pausa invernale con buone sensazioni ed è fiducioso e motivato per la nuova stagione, in cui ritroverà il suo compagno di squadra Ajo del Campionato del Mondo Moto2, Pedro Acosta, nel box GASGAS-Tech3.

Augusto, qual è il tuo obiettivo per il 2024?

Non voglio puntare a un risultato, perché in MotoGP non si sa mai e tutto deve combaciare, ma voglio lottare per essere la prima KTM in campo, più avanti con Brad [Binder] - o Jack [Miller] o Pedro, se ci sono. Essere la migliore moto KTM è l'obiettivo principale di ogni gara della prossima stagione.

Sarà più facile arrivare davanti nel 2024?

Non si sa mai, ma credo davvero che la moto stia migliorando molto. Arriverà il nostro momento, credo davvero che molte cose siano cambiate nell'ultimo anno. Abbiamo intrapreso un percorso che naturalmente è lungo, ma stiamo procedendo passo dopo passo e migliorando continuamente. Ci stiamo avvicinando.



Ci vuole tempo perché stiamo parlando della Ducati, che ha vinto negli ultimi due anni e ha avuto una moto davvero buona per tre, quattro o cinque stagioni. Siamo ancora alle prime armi e abbiamo bisogno di tempo, ma credo che ci arriveremo.

Anche la nuova moto dovrebbe essere migliore.

Ad essere sincero, al momento non mi chiedo cosa avremo. Non voglio pensare che la moto di Brad o Jack possa essere migliore di quella che ho io. Ho la mia moto e ho ancora spazio di manovra per ottenere il meglio dal pacchetto.

Con Pedro hai un nuovo compagno di squadra che non è proprio nuovo per te.

Sta arrivando un pilota forte! Non vedo l'ora di condividere il box con lui e credo che si adatterà rapidamente alla moto, proprio come ha fatto in Moto2. L'ho detto molte volte in passato: quando era competitivo in un weekend di gara della Moto2, era semplicemente un aiuto per me. Poter vedere dai dati dove era più veloce di me mi ha fatto migliorare. Ci siamo spinti a vicenda e abbiamo alzato il livello.



Naturalmente si vuole sempre battere l'altro perché siamo compagni di squadra e il compagno di squadra è sempre il primo che si vuole battere. Ma credo che sarà un bene per il marchio, per la squadra e per me se lui sarà forte il prima possibile.

Lei è in sella a una KTM RC16, ma il marchio è ancora molto spagnolo con i colori GASGAS. Questo vi aiuta?

Cerchiamo di ricordare la parte spagnola della squadra. La prossima stagione avremo di nuovo due piloti spagnoli in squadra e penso che sia una squadra forte per competere con il Factory Team. Ci proveremo almeno e poi vedremo se riusciremo a lottare per essere i migliori rappresentanti in campo su una moto Pierer Mobility.

Di che cosa sarebbe soddisfatto, che cosa giudicherebbe un successo della stagione 2024 tra un anno?

Essere il miglior corridore Pierer Mobility in generale e, naturalmente, ottenere il podio e la mia prima vittoria. È sempre difficile fare previsioni in termini di classifica, nella MotoGP non si sa mai, ma mettiamola così: la migliore moto Pierer con vittorie e podi sarebbe ovviamente perfetta.