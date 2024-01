Augusto Fernández: "A melhor bicicleta Pierer seria perfeita"

Augusto Fernández fez uma temporada de estreia notável na categoria rainha, mesmo que o espanhol de 26 anos não esconda os desafios que enfrentou como estreante na moto de MotoGP e especialmente após a reforma antecipada do seu experiente companheiro de equipa Pol Espargaró.

O campeão de Moto2 de 2022 alcançou o seu melhor desempenho no MotoGP até à data com o quarto lugar em Le Mans, em maio, mas sentiu-se particularmente confortável na RC16 na fase final da época de 2023. "Melhorei muito e estou a ver bons resultados - ou melhor, estou a ver coisas boas, porque os resultados de domingo não foram os que eu queria."

No entanto, Fernández entrou na pausa de inverno com boas sensações e está confiante e motivado para a nova temporada, na qual vai encontrar o seu companheiro de equipa da Ajo no Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, na GASGAS-Tech3.

Augusto, qual é o teu objetivo para 2024?

Não quero ter como objetivo um resultado, porque no MotoGP nunca se sabe e tudo tem de correr bem, mas quero lutar para ser a primeira KTM no campo, mais à frente com o Brad [Binder] - ou o Jack [Miller] ou o Pedro, se estiverem. Ter a melhor moto KTM é o principal objetivo para todas as corridas da próxima época.

Será mais fácil terminar mais à frente em 2024?

Nunca se sabe, mas acredito mesmo que estamos a melhorar muito com a moto. O nosso tempo há-de chegar, acredito mesmo que muitas coisas mudaram no último ano. Percorremos um caminho e é claro que é longo, mas estamos a avançar passo a passo e a melhorar constantemente. Estamos a aproximar-nos.



Leva tempo porque estamos a falar da Ducati, que ganhou nos últimos dois anos e tem uma moto muito boa há três, quatro ou cinco épocas. Ainda somos novos nisto e precisamos de tempo, mas penso que vamos lá chegar.

A vossa nova mota também deve ser melhor.

Para ser honesto, de momento não estou a perguntar o que vamos ter. Não quero pensar que o que o Brad ou o Jack estão a comprar pode ser melhor do que o que eu tenho. Tenho a minha mota e ainda tenho espaço de manobra para tirar o melhor partido do conjunto.

Com o Pedro, temos um novo companheiro de equipa que não é propriamente novo para nós.

Vem aí um piloto forte! Estou ansioso por partilhar as boxes com ele e penso que ele se vai adaptar rapidamente à moto - tal como fez na Moto2. Já o disse muitas vezes no passado: quando ele era competitivo num fim de semana de corrida de Moto2, isso era simplesmente uma ajuda para mim. Ser capaz de ver nos dados onde ele era mais rápido do que eu tornava-me melhor. Empurrámo-nos um ao outro e elevámos o nível.



É claro que queremos sempre vencer o outro porque somos companheiros de equipa e o companheiro de equipa é sempre o primeiro que queremos vencer. Mas penso que será bom para a marca, para a equipa e para mim se ele for forte o mais rapidamente possível.

Está numa KTM RC16, mas a marca continua a ser muito espanhola com as cores da GASGAS. Isso ajuda-o?

Tentamos lembrar a parte espanhola da equipa. Na próxima época vamos ter novamente dois pilotos espanhóis na equipa e penso que é uma equipa forte para competir com a equipa de fábrica. Vamos pelo menos tentar e depois veremos se conseguimos lutar para sermos o melhor representante numa moto Pierer Mobility no terreno.

Com o que é que ficaria satisfeito, o que é que classificaria como uma época de 2024 bem sucedida daqui a um ano?

Ser o melhor piloto da Pierer Mobility em geral e, claro, alcançar lugares no pódio e a minha primeira vitória. É sempre difícil fazer previsões em termos de classificações, no MotoGP nunca se sabe, mas digamos assim: a melhor mota Pierer com vitórias e pódios seria, naturalmente, perfeita.