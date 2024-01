Viñales, Miller ou Rins : qui écrira l'histoire ?

L'an dernier, Alex Rins avait signé l'unique victoire de Honda à Austin, au Texas, au guidon de la RC213V aux couleurs du LCR Castrol, marquant ainsi le point d'orgue d'une saison qui, en dehors de cela, avait été laborieuse pour le constructeur japonais. Après cinq victoires sur la Suzuki GSX-RR, il s'agit pour le Catalan du sixième succès en GP de sa carrière en MotoGP débutée en 2017.

Rins s'inscrit ainsi dans la liste très sélective des huit pilotes qui, depuis l'introduction de la catégorie MotoGP quatre temps en 2002, ont remporté des victoires avec deux motos différentes. Avant lui, seuls Jack Miller (Honda et Ducati), Andrea Dovizioso (Honda et Ducati), Casey Stoner (Ducati et Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha et Ducati), Maverick Viñales (Suzuki et Yamaha), Max Biaggi (Yamaha et Honda) et Valentino Rossi (Honda et Yamaha) avaient réussi cet exploit.

En rejoignant l'équipe d'usine Yamaha en 2024, Rins a désormais la possibilité de devenir le premier pilote de l'ère MotoGP à gagner avec trois marques. Il en va évidemment de même pour le pilote officiel Aprilia Viñales (victoire au GP de Silverstone 2016 sur Suzuki, puis huit victoires sur Yamaha) et le pilote Red Bull-KTM Miller (victoire surprise sous la pluie d'Assen 2016 sur la Honda Marc-VDS, puis trois victoires en tant que pilote officiel Ducati).

Même en remontant plus loin dans le temps, le palmarès du championnat du monde de moto, qui existe depuis 1949, ne compte jusqu'à présent que quatre pilotes qui se sont imposés dans la catégorie reine sur trois marques : Mike Hailwood (Norton, MV Agusta, Honda), Eddie Lawson (Yamaha, Honda, Cagiva), Randy Mamola (Suzuki, Honda, Yamaha) et Loris Capirossi (Yamaha, Honda, Ducati).

Les observateurs et les fans sont impatients de voir si l'un des trois Viñales, Miller et Rins écrira une nouvelle page de l'histoire du MotoGP lors de la saison 2024, la plus longue du championnat du monde à ce jour. Si l'on se base sur l'expérience acquise sur l'outil de travail actuel, Viñales devrait avoir les meilleures cartes en main. Après tout, il est au guidon de la RS-GP depuis la fin de l'été 2021 et il a déjà décroché quatre deuxièmes places pour Aprilia Racing. Autre fait encourageant : son coéquipier Aleix Espargaró a remporté deux victoires en 2023.

Miller s'en était pourtant approché lors de la dernière course de sa première saison sur la RC16, lorsqu'il a chuté alors qu'il était en tête, enterrant ainsi sa meilleure chance de record dans les graviers de Valence. La meilleure performance KTM de l'Australien dans la catégorie MotoGP est donc restée jusqu'à nouvel ordre une troisième place obtenue lors du GP de Jerez 2023.

La nouvelle recrue de Yamaha, Rins, revient sur une moto à moteur en ligne après une seule saison sur la LCR-Honda. L'Espagnol lui-même a assuré la dernière victoire avec ce concept de moteur jusqu'à présent lors de la finale de la saison 2022, alors qu'il était encore pilote officiel Suzuki lors de la dernière course avant le retrait du constructeur d'Hamamatsu.

Avec la M1, l'ex-champion du monde Fabio Quartararo et le prédécesseur de Rins Franco Morbidelli n'ont pas remporté de victoire l'année dernière, Yamaha a enregistré sa deuxième saison sans victoire en MotoGP après 2003. Est-ce qu'en 2024 - notamment grâce aux concessions accordées - le revirement sera possible ?