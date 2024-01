Viñales, Miller o Rins: chi entrerà nella storia?

Alex Rins ha ottenuto l'unica vittoria Honda dello scorso anno in sella alla RC213V con i colori LCR Castrol ad Austin/Texas, rappresentando così l'apice di una stagione altrimenti difficile per il team giapponese. Dopo cinque vittorie con la Suzuki GSX-RR, per il pilota catalano è stata la sesta vittoria in un GP della sua carriera in MotoGP nel 2017.

Rins si è così unito al ristretto elenco di otto piloti che hanno vinto con due moto diverse dall'introduzione della classe MotoGP a quattro tempi nel 2002. Prima di lui, solo Jack Miller (Honda e Ducati), Andrea Dovizioso (Honda e Ducati), Casey Stoner (Ducati e Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha e Ducati), Maverick Viñales (Suzuki e Yamaha), Max Biaggi (Yamaha e Honda) e Valentino Rossi (Honda e Yamaha) avevano raggiunto questa impresa.

Con il suo passaggio al team ufficiale Yamaha, Rins ha ora la possibilità di diventare il primo pilota nell'era della MotoGP a vincere con tre marchi nel 2024. Naturalmente, lo stesso vale anche per il pilota ufficiale Aprilia Viñales (vittoria al GP di Silverstone 2016 con la Suzuki, seguita da otto vittorie con la Yamaha) e per il pilota Red Bull KTM Miller (vittoria a sorpresa sotto la pioggia ad Assen 2016 con la Marc VDS Honda, seguita da tre vittorie come pilota ufficiale Ducati).

Anche se si guarda più indietro, ci sono solo quattro piloti nell'elenco dei vincitori del Campionato mondiale di motociclismo, che esiste dal 1949, che hanno avuto successo nella classe regina su tre marchi: Mike Hailwood (Norton, MV Agusta, Honda), Eddie Lawson (Yamaha, Honda, Cagiva), Randy Mamola (Suzuki, Honda, Yamaha) e Loris Capirossi (Yamaha, Honda, Ducati).

Gli osservatori e gli appassionati potranno vedere se uno del trio composto da Viñales, Miller e Rins scriverà un altro pezzo di storia della MotoGP nella stagione più lunga del Campionato del Mondo che si terrà nel 2024. In base alla sua esperienza sulla moto attuale, Viñales dovrebbe avere le carte migliori. Dopo tutto, è in sella alla RS-GP dalla fine dell'estate del 2021 e ha già collezionato quattro secondi posti per Aprilia Racing. Un altro dato incoraggiante: il suo compagno di squadra Aleix Espargaró ha ottenuto due vittorie nel 2023.

Tuttavia, Miller ci è andato vicino nell'ultima gara della sua prima stagione in sella alla RC16, quando è caduto mentre era in testa e ha gettato al vento la sua migliore occasione di battere il record nella trappola di ghiaia di Valencia. La migliore prestazione KTM dell'australiano nella classe MotoGP rimane quindi un terzo posto dal GP di Jerez del 2023 fino a nuovo ordine.

Il nuovo arrivato in Yamaha, Rins, torna a una moto con motore in linea dopo una sola stagione con la LCR Honda. Lo stesso spagnolo ha ottenuto l'ultima vittoria con questo concetto di motore nel finale della stagione 2022, allora come pilota ufficiale Suzuki nell'ultima gara prima che la casa di Hamamatsu si ritirasse.

L'ex campione del mondo Fabio Quartararo e il predecessore di Rins Franco Morbidelli si sono visti negare la vittoria con la M1 l'anno scorso, mentre la Yamaha ha registrato la sua seconda stagione senza vittorie in MotoGP dopo quella del 2003. Riuscirà la svolta nel 2024, anche grazie alle concessioni accordate?