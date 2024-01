Viñales, Miller ou Rins: quem fará história?

O que Valentino Rossi ou Jorge Lorenzo não conseguiram fazer, Maverick Viñales (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Alex Rins (Yamaha) podem fazer em 2024: Uma vitória no MotoGP com a terceira marca diferente.

Alex Rins assegurou a única vitória da Honda no ano passado com a RC213V com as cores da LCR Castrol em Austin/Texas e, assim, o ponto alto de uma época difícil para a equipa japonesa. Depois de cinco vitórias com a Suzuki GSX-RR, foi a sexta vitória do piloto catalão no GP da sua carreira de 2017 no MotoGP.

Rins juntou-se assim à seleta lista de oito pilotos que venceram com duas máquinas diferentes desde a introdução da classe de MotoGP a quatro tempos em 2002. Antes dele, apenas Jack Miller (Honda e Ducati), Andrea Dovizioso (Honda e Ducati), Casey Stoner (Ducati e Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha e Ducati), Maverick Viñales (Suzuki e Yamaha), Max Biaggi (Yamaha e Honda) e Valentino Rossi (Honda e Yamaha) tinham conseguido este feito.

Com a sua mudança para a equipa de fábrica da Yamaha, Rins tem agora a oportunidade de se tornar o primeiro piloto da era do MotoGP a vencer com três marcas em 2024. Claro que o mesmo se aplica ao piloto de fábrica da Aprilia, Viñales (vitória no GP de Silverstone de 2016 com a Suzuki, seguida de oito vitórias com a Yamaha) e ao piloto da Red Bull KTM, Miller (vitória surpresa à chuva em Assen 2016 com a Marc VDS Honda, seguida de três vitórias como piloto de fábrica da Ducati).

Mesmo se olharmos para trás, há apenas quatro pilotos na lista de vencedores do Campeonato do Mundo de Motociclismo, que existe desde 1949, que tiveram sucesso na categoria rainha com três marcas: Mike Hailwood (Norton, MV Agusta, Honda), Eddie Lawson (Yamaha, Honda, Cagiva), Randy Mamola (Suzuki, Honda, Yamaha) e Loris Capirossi (Yamaha, Honda, Ducati).

Observadores e fãs podem esperar ansiosamente para ver se um do trio Viñales, Miller e Rins vai escrever outro pedaço da história do MotoGP na mais longa temporada do Campeonato do Mundo até à data, em 2024. Com base na sua experiência na sua moto atual, Viñales deverá ter as melhores cartas. Afinal, ele está na RS-GP desde o final do verão de 2021 e já conquistou quatro segundos lugares para a Aprilia Racing. Também encorajador: o seu companheiro de equipa Aleix Espargaró alcançou duas vitórias em 2023.

No entanto, Miller esteve perto na última corrida da sua primeira temporada na RC16, quando caiu enquanto liderava e enterrou a sua melhor oportunidade até à data de bater o recorde na gravilha em Valência. O melhor desempenho da KTM do australiano na classe MotoGP permaneceu assim um terceiro lugar do GP de Jerez de 2023 até nova ordem.

O recém-chegado da Yamaha, Rins, regressa a uma moto com um motor em linha depois de apenas uma época na LCR Honda. O próprio espanhol garantiu a última vitória até à data com este conceito de motor no final da temporada de 2022, na altura como piloto da Suzuki na última corrida antes de o fabricante baseado em Hamamatsu se retirar.

O ex-campeão mundial Fabio Quartararo e o antecessor de Rins, Franco Morbidelli, não conseguiram uma vitória com o M1 no ano passado, enquanto a Yamaha registou a sua segunda temporada sem vitórias no MotoGP depois de 2003. Será que a reviravolta terá sucesso em 2024 - também graças às concessões concedidas?