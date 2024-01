Diggia: Qué se siente al pilotar para Rossi

El carrusel de fichajes para la temporada 2024 de MotoGP fue más lejos de lo que se esperaba en un principio: Fabio Di Giannantonio tuvo que ceder su puesto en el equipo privado Ducati cliente de Gresini Racing al ocho veces campeón del mundo Marc Márquez. Tras semanas y meses de incertidumbre, el romano acabó en VR46 a finales de noviembre, mientras Luca Marini tomaba el relevo de Márquez en el equipo oficial Repsol Honda.

"Hace un año, todo esto habría sido bastante inimaginable", dice "Diggia", echando la vista atrás con una ligera sonrisa. "Pero las cosas suceden muy rápido en este deporte y todo depende también de los resultados en la pista... o mejor dicho, sólo de los resultados", afirma el vencedor en Qatar, que en el momento de su victoria más importante hasta la fecha seguía sin moto para 2024. Como es bien sabido, se llegó entonces a un acuerdo con el equipo de Rossi, que desde el 1 de enero cuenta con un nuevo patrocinador principal y homónimo en Pertamina Enduro.

Di Giannantonio no procede de la VR46 Riders Academy, pero su respeto por Valentino Rossi es sin embargo enorme. "Por supuesto que siempre le he admirado mucho, es el más grande de todos los tiempos", afirma entusiasmado el recién llegado del VR46. "Me acerqué al mundo de Valentino y VR46 con mucha moderación y modestia, siempre lo aprecié mucho. Nuestra relación siempre ha sido muy buena y muy honesta, incluso entre Valentino y yo. El hecho de que ahora yo esté en el equipo y él sea mi jefe me resulta bastante extraño, pero extraño en un sentido positivo", sonríe Diggia.

En 2024, el piloto que terminó duodécimo en el Campeonato del Mundo la temporada pasada quiere retomar la carrera donde la dejó cuando cruzó la línea de meta en Valencia con los nuevos colores. Diggia terminó su última carrera como piloto de Gresini en segunda posición, aunque posteriormente fue relegado a la cuarta plaza debido a una infracción en la presión de los neumáticos. "El objetivo es continuar mi desarrollo y seguir donde lo dejé, es decir, intentar tener muchas batallas bonitas con los de arriba y conseguir más podios y victorias".

A Di Giannantonio no le preocupa demasiado el hecho de que, además del cambio a la GP23, el equipo en torno al jefe de equipo David Muñoz también sea diferente. "Ciertamente hay mucho que hacer, tenemos que conocernos y entender cómo funciona el equipo VR46", dice. "Pero el potencial está ahí, el equipo es genial, me estoy desarrollando. Así que, ¿por qué no va a ser posible continuar donde lo dejamos?".

Diggia también tiene un compañero de equipo fuerte en Marco Bezzecchi, tercero en el campeonato del mundo y a quien conoce muy bien. Las carreras de los italianos, nacidos en 1998, fueron paralelas, y ambos se incorporaron a la categoría reina en 2022. "Bez", sin embargo, hizo su irrupción más rápido, celebrando su primer podio en MotoGP en el TT holandés de 2022 en su año de novato, y Marco cuenta ahora con tres victorias en GP en la categoría reina.

"Estuvo genial, sólo puedo felicitarle porque se adaptó superrápido a la moto de MotoGP", dijo Di Giannantonio, rindiendo homenaje a Bezzecchi. "Hemos pasado juntos por todas las categorías desde el Campeonato Italiano de Moto3 en 2015". Por aquel entonces, Bez se impuso a Diggia en la lucha por el título.

"Así que podemos compartir muchos recuerdos en los boxes, pero también el duro trabajo que hemos hecho en estos años y que seguiremos haciendo en los próximos. Creo que somos un equipo fuerte y que podemos empujarnos mutuamente", está convencido Fabio Di Giannantonio. "Seguimos siendo los mismos chicos que a veces hacen el tonto. Creo que somos personajes geniales, auténticos y transparentes, y que nos divertiremos juntos."