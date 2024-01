Diggia : ce que l'on ressent en roulant pour Rossi

Le carrousel des transferts pour la saison MotoGP 2024 a tourné plus loin que prévu : Fabio Di Giannantonio a dû céder sa place dans l'équipe privée Ducati cliente de Gresini Racing à l'octuple champion du monde Marc Márquez. Après des semaines et des mois incertains, le Romain s'est finalement retrouvé chez VR46 à la fin du mois de novembre, Luca Marini ayant pour sa part pris la succession de Márquez au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda.

"Il y a un an, tout cela aurait été assez inimaginable", se souvient "Diggia" avec un léger sourire en coin. "Mais dans ce sport, les choses vont très vite et tout dépend aussi des résultats sur la piste - ou plutôt, uniquement des résultats", sait le vainqueur du Qatar qui, au moment de sa victoire la plus importante à ce jour, se trouvait encore sans moto pour 2024. Ensuite, comme on le sait, un accord a été trouvé avec l'équipe Rossi, qui a depuis le 1er janvier un nouveau sponsor titre et un nouveau nom, Pertamina Enduro.

Di Giannantonio n'est pas issu de la VR46 Riders Academy, mais son respect pour Valentino Rossi est énorme. "Bien sûr, je l'ai toujours beaucoup admiré, c'est le plus grand de tous les temps", s'est enthousiasmé la nouvelle recrue de VR46. "J'ai approché le monde de Valentino et de VR46 avec beaucoup de retenue et d'humilité, je les ai toujours beaucoup appréciés. Nos relations ont toujours été très bonnes et très honnêtes, y compris entre Valentino et moi. Le fait que je sois maintenant dans l'équipe et qu'il soit mon patron me semble assez étrange - mais étrange d'une manière positive", a souri Diggia.

En 2024, le douzième du championnat du monde de la saison passée aimerait reprendre sous ses nouvelles couleurs là où il s'était arrêté en franchissant la ligne d'arrivée à Valence. Sa dernière course en tant que pilote Gresini, Diggia l'a terminée en deuxième position, mais il a été rétrogradé à la quatrième place à cause d'une infraction sur la pression des pneus. "L'objectif est de poursuivre mon développement et de continuer là où je me suis arrêté, c'est-à-dire d'essayer de livrer de nombreuses belles batailles avec les meilleurs garçons et de décrocher davantage de podiums et de victoires".

Le fait que, outre le passage à la GP23, l'équipe autour du chef d'équipe David Muñoz soit également différente, n'inquiète pas vraiment Di Giannantonio. "Il y a certainement beaucoup à faire, nous devons apprendre à nous connaître et il faut comprendre la manière de travailler de l'équipe VR46", sait-il. "Mais le potentiel est là, l'équipe est super, je suis en train de me développer. Alors pourquoi ne serait-il pas possible de reprendre là où nous nous sommes arrêtés".

Avec Marco Bezzecchi, troisième du championnat du monde, Diggia aura en outre un coéquipier solide qu'il connaît parfaitement. Les carrières des deux Italiens nés en 1998 se sont déroulées en parallèle, tous deux sont entrés dans la catégorie reine en 2022. "Bez" a toutefois percé plus rapidement, il a fêté son premier podium en MotoGP au Dutch TT 2022 lors de son année de rookie, Marco en est aujourd'hui à trois victoires en GP dans la "première classe".

"Il a été super, je ne peux que le féliciter car il s'est adapté très rapidement à la moto MotoGP", a déclaré Di Giannantonio en rendant hommage à Bezzecchi. "Nous sommes passés par toutes les catégories ensemble, depuis le championnat italien Moto3 en 2015". À l'époque, Bez s'était d'ailleurs imposé face à Diggia dans la lutte pour le titre.

"Nous pouvons donc partager de nombreux souvenirs dans le box, mais aussi le travail acharné que nous avons fourni durant ces années et que nous continuerons à fournir dans les années à venir. Je pense que nous sommes une équipe forte et que nous pouvons nous pousser mutuellement", affirme Fabio Di Giannantonio avec conviction. "Nous sommes toujours les mêmes garçons, qui font aussi parfois les fous. Je pense que nous sommes des personnages cools, authentiques et transparents, et que nous allons nous amuser ensemble".