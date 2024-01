Diggia: cosa si prova a correre per Rossi

La giostra dei trasferimenti per la stagione 2024 della MotoGP è andata oltre le previsioni iniziali: Fabio Di Giannantonio ha dovuto cedere il suo posto nel team privato Ducati clienti di Gresini Racing all'otto volte campione del mondo Marc Márquez. Dopo settimane e mesi di incertezza, il romano è finito alla VR46 alla fine di novembre, mentre Luca Marini ha preso il posto di Márquez nel team ufficiale Repsol Honda.

"Un anno fa, tutto questo sarebbe stato abbastanza inimmaginabile", dice "Diggia", guardando indietro con un leggero sorriso. "Ma in questo sport le cose accadono molto velocemente e tutto dipende anche dai risultati in pista, o meglio, solo dai risultati", dice il vincitore del Qatar, che al momento della sua vittoria più importante era ancora senza moto per il 2024. Come è noto, è stato poi raggiunto un accordo con il team Rossi, che dal 1° gennaio ha un nuovo title sponsor e omonimo in Pertamina Enduro.

Di Giannantonio non proviene dalla VR46 Riders Academy, ma il suo rispetto per Valentino Rossi è comunque enorme. "Ovviamente l'ho sempre ammirato molto, è il più grande di tutti i tempi", ha commentato entusiasta il nuovo arrivato in VR46. "Mi sono avvicinato al mondo di Valentino e della VR46 con molta moderazione e modestia, l'ho sempre apprezzato molto. Il nostro rapporto è sempre stato molto buono e molto onesto, anche tra me e Valentino. Il fatto che ora io sia nel team e lui sia il mio capo è piuttosto strano, ma strano in senso positivo", ha sorriso Diggia.

Nel 2024, il pilota che si è classificato dodicesimo nel Campionato del Mondo la scorsa stagione vuole riprendere da dove ha lasciato quando ha tagliato il traguardo di Valencia con i nuovi colori. Diggia ha concluso la sua ultima gara come pilota Gresini al secondo posto, anche se poi è stato retrocesso al quarto posto a causa di un'infrazione alla pressione degli pneumatici. "L'obiettivo è quello di continuare il mio sviluppo e riprendere da dove ho lasciato, ovvero cercare di fare tante belle battaglie con i primi e ottenere più podi e vittorie".

Di Giannantonio non è troppo preoccupato del fatto che, oltre al passaggio alla GP23, anche la squadra attorno al capo equipaggio David Muñoz è diversa. "C'è sicuramente molto da fare, dobbiamo conoscerci e capire come funziona il team VR46", dice. "Ma il potenziale c'è, il team è fantastico, io mi sto sviluppando. Quindi perché non dovrebbe essere possibile continuare dove abbiamo lasciato?".

Diggia ha anche un forte compagno di squadra in Marco Bezzecchi, che è terzo nel campionato mondiale e che conosce molto bene. Le carriere degli italiani, nati nel 1998, si sono svolte parallelamente ed entrambi sono entrati nella classe regina nel 2022. "Tuttavia, "Bez" ha fatto il suo salto di qualità più velocemente, festeggiando il suo primo podio in MotoGP al Dutch TT del 2022, nel suo anno da rookie, e Marco ha ora tre vittorie in GP nella classe regina.

"È stato bravissimo, posso solo fargli i complimenti perché si è adattato molto velocemente alla MotoGP", ha detto Di Giannantonio, rendendo omaggio a Bezzecchi. "Abbiamo affrontato insieme tutte le classi a partire dal Campionato Italiano Moto3 del 2015". All'epoca, Bez aveva battuto Diggia nella lotta per il titolo.

"Quindi possiamo condividere molti ricordi nei box, ma anche il duro lavoro che abbiamo fatto in questi anni e che continueremo a fare nei prossimi. Credo che siamo una squadra forte e che possiamo spronarci a vicenda", è convinto Fabio Di Giannantonio. "Siamo sempre gli stessi ragazzi che a volte si prendono in giro. Credo che siamo personaggi forti, autentici e trasparenti, e che ci divertiremo insieme".