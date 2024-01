Diggia: Qual é a sensação de pilotar para Rossi

O carrossel de transferências para a temporada de MotoGP de 2024 foi mais longe do que o inicialmente esperado: Fabio Di Giannantonio teve de ceder o seu lugar na equipa privada de clientes da Ducati, a Gresini Racing, ao oito vezes campeão do mundo Marc Márquez. Após semanas e meses de incerteza, o romano acabou por chegar à VR46 no final de novembro, com Luca Marini a assumir o lugar de Márquez na equipa de fábrica da Repsol Honda.

"Há um ano, tudo isto teria sido inimaginável", diz "Diggia", olhando para trás com um ligeiro sorriso. "Mas as coisas acontecem muito rapidamente neste desporto e tudo depende também dos resultados em pista - ou melhor, apenas dos resultados", diz o vencedor do Qatar, que ainda estava sem moto para 2024 na altura da sua vitória mais importante até à data. Como é sabido, foi então alcançado um acordo com a equipa Rossi, que tem um novo patrocinador e homónimo na Pertamina Enduro desde 1 de janeiro.

Di Giannantonio não vem da VR46 Riders Academy, mas o seu respeito por Valentino Rossi é, no entanto, enorme. "Claro que sempre o admirei muito, ele é o maior de todos os tempos", disse o recém-chegado à VR46. "Abordei o mundo do Valentino e da VR46 com muita contenção e modéstia, sempre o apreciei muito. A nossa relação foi sempre muito boa e muito honesta, mesmo entre mim e o Valentino. O facto de eu estar agora na equipa e ele ser o meu patrão é bastante estranho - mas estranho de uma forma positiva", sorriu Diggia.

Em 2024, o piloto que terminou em décimo segundo lugar no Campeonato do Mundo na época passada quer retomar o caminho que o levou a cruzar a linha de chegada em Valência com as novas cores. Diggia terminou a sua última corrida como piloto da Gresini em segundo lugar, embora tenha sido posteriormente relegado para o quarto lugar devido a uma infração na pressão dos pneus. "O objetivo é continuar a minha evolução e continuar de onde parei - por outras palavras, tentar ter muitas batalhas agradáveis com os melhores e conseguir mais pódios e vitórias."

Di Giannantonio não está muito preocupado com o facto de, para além da mudança para a GP23, a equipa em torno do chefe de equipa David Muñoz também estar diferente. "Há certamente muito a fazer, temos de nos conhecer uns aos outros e perceber como funciona a equipa VR46", afirma. "Mas o potencial existe, a equipa é fantástica, estou a desenvolver-me. Por isso, porque é que não há-de ser possível continuar de onde parámos?"

Diggia também tem um forte companheiro de equipa em Marco Bezzecchi, que é terceiro no campeonato do mundo e que ele conhece muito bem. As carreiras dos italianos, nascidos em 1998, decorreram em paralelo, tendo ambos entrado para a categoria rainha em 2022. "No entanto, "Bez" fez a sua descoberta mais rapidamente, celebrando o seu primeiro pódio de MotoGP no Dutch TT de 2022 no seu ano de estreia, e Marco tem agora três vitórias de GP na categoria rainha.

"Ele foi ótimo, só posso parabenizá-lo porque ele se adaptou muito rápido à moto de MotoGP", disse Di Giannantonio, prestando homenagem a Bezzecchi. "Passámos por todas as classes juntos desde o Campeonato Italiano de Moto3 em 2015." Naquela época, Bez venceu Diggia na luta pelo título.

"Por isso, podemos partilhar muitas recordações nas boxes, mas também o trabalho árduo que fizemos nestes anos e que continuaremos a fazer nos próximos anos. Acredito que somos uma equipa forte e que nos podemos ajudar mutuamente", afirma Fabio Di Giannantonio. "Continuamos a ser os mesmos rapazes que por vezes brincam. Acredito que somos personagens fixes, autênticos e transparentes, e que nos vamos divertir juntos."