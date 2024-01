Apresentações das equipas de MotoGP 2024: Estas datas são fixas

À medida que o novo ano civil se aproxima, o mesmo acontece com a nova temporada de MotoGP - e as equipas estão gradualmente a finalizar as datas para as tradicionais apresentações.

Dentrode quatro semanas, a pausa de inverno para os ases do MotoGP vai terminar com o teste de Sepang (6 a 8 de fevereiro), e dentro de 60 dias vamos ver a primeira ação de corrida novamente com o MotoGP Sprint em Doha. Para além dos pilotos de testes e do estreante Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing Tech3), os pilotos regulares da Yamaha e da Honda também vão poder começar no teste shakedown na Malásia (1 a 3 de fevereiro) graças ao novo regulamento de "concessões".

Para entrar no clima da nova temporada, as equipas de MotoGP realizam tradicionalmente as suas apresentações de equipa no início do ano. A Gresini Racing abre o baile - no verdadeiro sentido da palavra, uma vez que um dos clubes noturnos mais famosos de Itália foi escolhido como local: O visual de 2024 do recém-chegado à Ducati Marc Márquez e do seu irmão Alex será apresentado no Cocoricò, em Riccione, na noite de sábado, 20 de janeiro, a partir das 18h30m. As equipas de MotoE e Moto2 de Nadia Padovani apresentar-se-ão antes, a partir das 17h30m.

O evento seguinte segue-se imediatamente a seguir: Tal como no ano anterior, a Ducati Corse acolhe o evento de três dias "Campioni in Pista", Campeões na pista - neste caso coberta de neve - na prestigiada estância de esqui de Madonna di Campiglio. A apresentação das equipas de fábrica vermelhas dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike está agendada para a manhã de segunda-feira, 22 de janeiro. O construtor de Borgo Panigale também vai aproveitar a oportunidade para apresentar o novo projeto de motocross sob a direção de Paolo Ciabatti, que é Diretor Geral do recém-criado departamento "Ducati Corse Off-Road" há algumas semanas.

De Itália, a viagem continua para os Estados Unidos: Trackhouse Racing, a recém-formada equipa Aprilia do ex-piloto da NASCAR Justin Marks, vai apresentar-se oficialmente a 26 de janeiro em Los Angeles. Numa primeira apresentação da sucessora da RNF, uma RS-GP com as cores nacionais dos EUA foi revelada em Milão, a 5 de dezembro, em homenagem às cores de teste usadas por Nicky Hayden e à herança das corridas de motos dos EUA em geral. No entanto, a pintura final para a época de 2024 só será revelada dentro de duas semanas.

Apresentações das equipas de MotoGP 2024

20 de janeiro: Gresini Racing, Riccione (Itália)

22 de janeiro: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio (Itália)

26 de janeiro: Trackhouse Racing, Los Angeles (EUA)