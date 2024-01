Brad Binder: "¿Dispositivos y aerodinámica? Soy piloto de carreras"

Brad Binder todavía tiene que esperar para conseguir su primera victoria en un GP desde su memorable triunfo con neumáticos lisos bajo la lluvia en el GP de Austria 2021, pero el piloto oficial de Red Bull KTM fue el mejor piloto no Ducati en el Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 con su cuarto puesto en la general. En Termas de Río Hondo y Jerez, el sudafricano de 28 años ganó dos sprints, y en las carreras de larga distancia cosechó cinco podios la temporada pasada.

En esta entrevista, Brad habla del desarrollo de la RC16 y del papel de su compañero de equipo Jack Miller, con quien compartió podio en el GP de España 2023 en Jerez.

Brad, Pol Espargaró me dijo la temporada pasada que después de su regreso se encontró con una moto completamente diferente a la que tenía antes de su lesión en Portimão. Me dijo que el desarrollo iba en la dirección de una moto más larga y más alta, lo que suena a la forma de la Ducati Desmosedici GP. Está claro que han dado un paso adelante con esta configuración.

Por supuesto, no puedo hacer comparaciones con otras motos ni decir si hemos ido en la misma dirección que otros porque nunca he pilotado las otras motos. Sí, hemos desarrollado la moto en una dirección que nos ha dado más espacio para ser un poco más rápidos, frenar más fuerte, acelerar más fuerte... Esa fue la mayor ventaja que tuvimos la temporada pasada.



En la mayoría de los circuitos éramos casi un segundo más rápidos, al menos en la vuelta rápida. Es una gran diferencia, que se reduce a mejoras muy pequeñas en muchas áreas que al final se suman.

¿Es la moto menos sensible que el modelo anterior?

Sin duda, es más lenta y un poco más difícil de maniobrar. Pero hay que acostumbrarse porque las prestaciones son correctas. Cuando la pruebas por primera vez, puede que no te guste, pero tienes que entender que el potencial es mayor. Habíamos agotado nuestro paquete anterior.

¿En qué medida afectó el fichaje del ex piloto de Ducati Jack Miller al desarrollo de la moto actual?

Uno de los aspectos más importantes fue que Jack venía de la moto de referencia que todo el mundo intenta batir. Aportó sus conocimientos y sensaciones del fabricante anterior y, por supuesto, nos dio una buena dirección a seguir.



Al mismo tiempo, confirmó rápidamente mis comentarios. Hemos dado un buen paso en la dirección correcta desde el principio de la primera prueba. Antes de que Jack se subiera a la moto, ya éramos un poco más rápidos que el año anterior.

¿Te ayudó también Jack a adaptar tu estilo de pilotaje a las características de la nueva moto?

Para ser sincero, no tienes que adaptar mucho tu estilo de pilotaje. Es sólo la manera de hacer las cosas. Tienes que estar un poco más adelantado porque no todo es tan ágil. Tienes que acostumbrarte. Tiene que convertirse en la norma para ti. Esa fue la mayor diferencia.

¿Le gustaría eliminar algo de las motos actuales de MotoGP, por ejemplo los dispositivos de altura de pilotaje, el dispositivo de arranque o la aerodinámica?

Soy un piloto de carreras. Me gusta correr. No importa si la moto tiene alerones y un dispositivo de altura de pilotaje o no. Llevar la moto al límite es lo que me gusta y lo que me quita el sueño pensando en cómo puedo ser mejor piloto. Ya sea en una moto de serie o en una MotoGP, mi objetivo es ser lo más rápido posible. No me importa si tenemos alas en la moto o no, si utilizamos los dispositivos o no, siempre que sea lo mismo para todos.

Tu enfoque es muy diferente al de la mayoría de los pilotos, que también se quejan a veces. En tu caso, es más bien: "Si tenemos alas, correré con alas" o "Si tenemos 44 carreras al año, también está bien...".

Soy piloto de MotoGP, para eso me pagan. Por eso estoy más que feliz de estar allí y correr.