Brad Binder : "Devices et Aero ? Je suis un pilote de course".

Bien que Brad Binder n'ait pas encore remporté sa première victoire en GP depuis son triomphe mémorable en pneus slick sous la pluie lors du GP d'Autriche 2021, le pilote officiel Red Bull-KTM a été le meilleur pilote non-Ducati du Championnat du Monde MotoGP 2023 en terminant quatrième du classement général. Le Sud-Africain de 28 ans a tout de même remporté deux sprints à Termas de Río Hondo et à Jerez, et il est monté sur cinq podiums en course longue distance la saison dernière.

Dans cette interview, Brad parle du développement de la RC16 et du rôle de son coéquipier Jack Miller, avec lequel il est déjà monté sur le podium lors du GP d'Espagne 2023 à Jerez.

Brad, Pol Espargaró m'a dit la saison dernière qu'il avait trouvé une moto complètement différente après son retour à la compétition qu'avant sa blessure à Portimão. Il m'a expliqué que le développement allait dans le sens d'une moto plus longue et plus haute, ce qui ressemble aux formes de la Ducati Desmosedici GP. Avec cette configuration, vous avez clairement fait un pas en avant.

Je ne peux évidemment pas faire de comparaisons avec d'autres motos ou dire si nous sommes allés dans la même direction que d'autres, car je n'ai jamais piloté les autres motos. Oui, nous avons développé la moto dans une direction qui nous a donné plus de marge de manœuvre pour être un peu plus rapides, freiner plus fort, accélérer plus fort... C'est le plus grand avantage que nous ayons eu la saison dernière.



Sur la plupart des circuits, nous étions presque une seconde plus rapides, du moins sur le seul tour rapide. C'est une grande différence, due à de très petites améliorations dans de très nombreux domaines, qui s'additionnent au final.

La moto est-elle moins réactive que le modèle précédent ?

Définitivement, il est plus lent et un peu plus difficile à manœuvrer. Mais il faut s'y habituer, car la performance est au rendez-vous. Si tu l'essaies pour la première fois, tu ne l'aimeras peut-être pas, mais il faut comprendre que le potentiel est plus grand. Nous avions exploité au maximum notre package précédent.

Dans quelle mesure l'engagement de l'ancien pilote officiel Ducati Jack Miller a-t-il eu un impact sur le développement de la moto déjà existante ?

L'un des aspects les plus importants a été que Jack nous a rejoints à partir de la moto de référence que tout le monde essaie de battre. Il a apporté ses connaissances et son feeling du constructeur précédent et nous a naturellement donné une bonne direction à suivre.



En même temps, il a très vite confirmé mes commentaires. Dès le début du premier test, nous avons fait un bon pas dans la bonne direction. Avant que Jack ne monte sur la moto, nous étions déjà un peu plus rapides que l'année précédente.

Jack t'a-t-il aussi aidé à adapter ton style de pilotage aux caractéristiques de la nouvelle moto ?

Pour être honnête, il n'est pas nécessaire d'adapter tant que ça son style de conduite. C'est simplement la manière dont on fait les choses. Il faut être un peu plus en avant parce que tout n'est pas aussi agile. Il faut s'y habituer. Cela doit devenir la normalité pour toi. C'est la plus grande différence.

Voudrais-tu supprimer quelque chose sur les machines actuelles du MotoGP, par exemple les dispositifs Ride-Height, le dispositif de départ ou l'aérodynamique ?

Je suis un pilote de course. J'aime faire des courses. Peu importe que la moto ait des ailerons et un Ride-Height-Device ou non. Pousser la moto à la limite, c'est ce que j'apprécie et c'est ce qui me tient éveillé la nuit lorsque je réfléchis à la manière dont je pourrais être un meilleur pilote. Que ce soit sur une moto de série ou sur une MotoGP, mon objectif est d'être aussi rapide que possible. Je ne me soucie pas de savoir si nous avons des ailerons sur la moto ou non, si nous utilisons des dispositifs ou non, tant que c'est la même chose pour tout le monde.

Ton approche est très différente de celle de la plupart des pilotes, qui se plaignent parfois. Dans ton cas, c'est plutôt : "Si nous avons des ailerons, je roule avec des ailerons" ou "Si nous avons 44 courses par an, c'est aussi bien...".

Je suis un pilote de MotoGP, je suis payé pour ça. Je suis donc plus qu'heureux d'être là et de courir.