Brad Binder: "Dispositivi e aerodinamica? Sono un pilota da corsa"

Brad Binder deve ancora aspettare la sua prima vittoria in un GP dopo il memorabile trionfo con le gomme slick sotto la pioggia nel GP d'Austria del 2021, ma il pilota ufficiale Red Bull KTM è stato il miglior pilota non-Ducati nel Campionato del Mondo MotoGP 2023, con il quarto posto assoluto. A Termas de Río Hondo e a Jerez, il 28enne sudafricano ha vinto due sprint e nelle gare a distanza ha collezionato cinque podi nella scorsa stagione.

In questa intervista, Brad parla dello sviluppo della RC16 e del ruolo del suo compagno di squadra Jack Miller, con cui ha condiviso il podio del GP di Spagna 2023 a Jerez.

Brad, Pol Espargaró mi ha detto la scorsa stagione di aver trovato una moto completamente diversa dopo il suo ritorno rispetto a prima dell'infortunio a Portimão. Mi disse che lo sviluppo andava nella direzione di una moto più lunga e più alta, che sembra la forma della Ducati Desmosedici GP. Con questa configurazione avete chiaramente fatto un passo avanti.

Naturalmente non posso fare paragoni con altre moto o dire se siamo andati nella stessa direzione di altre perché non ho mai guidato le altre moto. Sì, abbiamo sviluppato la moto in una direzione che ci ha dato più spazio per essere un po' più veloci, frenare più forte, accelerare più forte... Questo è stato il più grande vantaggio che abbiamo avuto la scorsa stagione.



Sulla maggior parte delle piste eravamo quasi un secondo più veloci, almeno nel giro veloce. È una grande differenza, dovuta a piccoli miglioramenti in molte aree che alla fine si sommano.

La moto è meno reattiva rispetto al modello precedente?

Sicuramente, è più lenta e un po' più difficile da manovrare. Ma bisogna abituarsi perché le prestazioni sono giuste. Quando la si prova per la prima volta, potrebbe non piacere, ma bisogna capire che il potenziale è maggiore. Avevamo esaurito il nostro pacchetto precedente.

Quanto ha influito l'ingaggio dell'ex pilota Ducati Jack Miller sullo sviluppo della moto esistente?

Uno degli aspetti più importanti è che Jack è arrivato da noi dalla moto di riferimento che tutti cercano di battere. Ha portato la sua conoscenza e il suo feeling con il precedente costruttore e naturalmente ci ha dato una buona direzione da seguire.



Allo stesso tempo, ha confermato molto rapidamente i miei commenti. Abbiamo fatto un buon passo nella giusta direzione già all'inizio del primo test. Prima che Jack salisse sulla moto, eravamo già un po' più veloci dell'anno precedente.

Jack ti ha anche aiutato ad adattare il tuo stile di guida alle caratteristiche della nuova moto?

A dire il vero, non è necessario adattare molto il proprio stile di guida. È solo il modo in cui si fanno le cose. Bisogna stare un po' più avanti perché non tutto è così agile. Bisogna abituarsi. Deve diventare la norma per te. Questa è stata la differenza più grande.

Vorrebbe eliminare qualcosa dalle attuali moto della MotoGP, per esempio i dispositivi di altezza di marcia, il dispositivo di avviamento o l'aerodinamica?

Sono un pilota da corsa. Mi piace correre. Non importa se la moto ha le ali e un dispositivo di altezza di guida o meno. Spingere la moto al limite è ciò che mi piace e che mi tiene sveglio la notte a pensare a come poter essere un pilota migliore. Che si tratti di una moto di serie o di una MotoGP, il mio obiettivo è essere il più veloce possibile. Non mi interessa se abbiamo o meno le ali sulla moto, se usiamo o meno i dispositivi, purché sia lo stesso per tutti.

Il tuo approccio è molto diverso da quello della maggior parte dei piloti, che a volte si lamentano. Nel tuo caso, è più simile a: "Se abbiamo le ali, correrò con le ali" o "Se abbiamo 44 gare all'anno, va bene lo stesso...".

Sono un pilota di MotoGP, mi pagano per questo. Per questo sono più che felice di essere lì e di correre.