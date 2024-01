Brad Binder: "Dispositivos e aerodinâmica? Eu sou um piloto de corridas"

Brad Binder ainda tem de esperar pela sua primeira vitória em GP desde o seu memorável triunfo com pneus slick à chuva no GP da Áustria de 2021, mas o piloto de fábrica da Red Bull KTM foi o melhor piloto não-Ducati no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023, com o quarto lugar na geral. Em Termas de Río Hondo e Jerez, o sul-africano de 28 anos venceu dois sprints e, nas corridas de distância completa, conquistou cinco pódios na época passada.

Nesta entrevista, Brad fala sobre o desenvolvimento da RC16 e o papel do seu companheiro de equipa Jack Miller, com quem partilhou o pódio no GP de Espanha de 2023 em Jerez.

Brad, Pol Espargaró disse-me na época passada que encontrou uma moto completamente diferente depois do seu regresso do que antes da lesão em Portimão. Disse-me que o desenvolvimento estava a ir na direção de uma moto mais comprida e mais alta, o que me parece ser a forma da Ducati Desmosedici GP. É evidente que deram um passo em frente com esta configuração.

Claro que não posso fazer comparações com outras motos nem dizer se seguimos na mesma direção que as outras, porque nunca andei com as outras motos. Sim, desenvolvemos a moto numa direção que nos deu mais espaço para sermos um pouco mais rápidos, travar mais, acelerar mais... Essa foi a maior vantagem que tivemos na época passada.



Na maioria das pistas éramos quase um segundo mais rápidos, pelo menos na única volta rápida. É uma grande diferença, que se deve a pequenas melhorias em muitas áreas que acabam por se somar.

A moto é menos reactiva do que o modelo anterior?

Sem dúvida, é mais lenta e um pouco mais difícil de manobrar. Mas temos de nos habituar a isso porque o desempenho é correto. Quando a experimentamos pela primeira vez, podemos não gostar, mas temos de compreender que o potencial é maior. Já tínhamos esgotado o nosso pacote anterior.

Em que medida é que a contratação do ex-piloto de fábrica da Ducati, Jack Miller, afectou o desenvolvimento da moto existente?

Um dos aspectos mais importantes foi o facto de o Jack ter vindo para nós com a moto de referência que todos tentam bater. Ele trouxe o seu conhecimento e experiência do anterior fabricante e, claro, deu-nos uma boa direção a seguir.



Ao mesmo tempo, ele confirmou muito rapidamente os meus comentários. Demos um bom passo na direção certa logo no início do primeiro teste. Antes de o Jack entrar na mota, já éramos um pouco mais rápidos do que no ano anterior.

O Jack também vos ajudou a adaptar o vosso estilo de condução às características da nova moto?

Para ser sincero, não é preciso adaptar muito o estilo de condução. É apenas a forma como se faz as coisas. É preciso estar um pouco mais à frente porque nem tudo é tão ágil. Temos de nos habituar a isso. Tem de se tornar a norma para nós. Essa foi a maior diferença.

Gostaria de remover alguma coisa das actuais motos de MotoGP, por exemplo, os dispositivos de altura de condução, o dispositivo de arranque ou a aerodinâmica?

Eu sou um piloto de corridas. Gosto de correr. Não importa se a mota tem asas e um dispositivo de altura de condução ou não. Levar a mota ao limite é o que eu gosto e o que me mantém acordado à noite a pensar em como posso ser um melhor piloto. Quer seja numa moto de produção ou numa moto de MotoGP, o meu objetivo é ser o mais rápido possível. Não me interessa se temos asas na mota ou não, se usamos os dispositivos ou não, desde que seja igual para todos.

A sua abordagem é muito diferente da da maioria dos pilotos, que por vezes também se queixam. No seu caso, é mais do género: "Se tivermos asas, eu ando com asas" ou "Se tivermos 44 corridas por ano, também não faz mal..."

Eu sou um piloto de MotoGP, é para isso que sou pago. É por isso que estou mais do que feliz por lá estar e correr.