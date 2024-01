Gustl Auinger: De lo que cree que es capaz Marc Márquez

¿De qué crees que es capaz Marc Márquez sobre la Ducati?

No hay nadie en el paddock que tenga la menor duda de su talento. Tiene unas habilidades que no se pueden dar por sentadas. Y lo ha demostrado una y otra vez. La gran pregunta: ¿podrá sacar el máximo partido de estas habilidades en combinación con la Ducati 2023 y los neumáticos 2024? Y ahora llegamos al área en la que Marc ha alcanzado su estatus de leyenda: su habilidad para apretar las mejillas del culo, clavar y coger una moto como ningún otro. No importa si se desliza hasta su codo o si salta y se mueve.

¿Por qué no ha podido hacerlo en los últimos años?

Porque el neumático era un límite estricto e inamovible. Si tienes que aceptar ese límite, también tienes que aceptar que, aunque tengas la posibilidad de coger la moto, el neumático te quita esa posibilidad plegando la rueda delantera a una velocidad que nadie puede salvar. ¿Y si el paquete 2024 dice: Querido Marc, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que bailar a mi son?

¿Quieres decir que algunas de sus caídas del año pasado no fueron tanto culpa de Honda, sino de Michelin?

El neumático no te permite ninguna zona gris, esa es la cuestión. Esa fue también la razón del asqueroso rebufo que Marc hizo el año pasado. La Honda no podía darle una idea definitiva de los límites del neumático Michelin. No sabía si ya estaba al límite o si aún podía mejorar. Así que se armó de valor, se pegó a otro piloto y pensó: "Si él puede hacerlo, yo también debería poder. ¡Primero hay que conseguirlo!

Pero nadie hablaba de los neumáticos.

Si escuchabas con atención, podías leer entre líneas. El tema era tabú. Álvaro Bautista, que conoce muy bien tanto MotoGP como Superbike, me dijo el año pasado en términos inequívocos hasta qué punto el atractivo de las carreras depende de los neumáticos. Los Pirelli permiten una gran variedad de estilos de pilotaje en el Campeonato del Mundo de Superbike. Un Johnny Rae hace su tiempo con velocidades en curva increíblemente altas, un Toprak con puntos de frenada mágicos y un Álvaro con su Ducati a través de la potencia. Los Pirelli permiten velocidad en curva a Johnny, frenada a Toprak y aceleración a Alvaro. Esto crea carreras emocionantes. La Michelin sólo permite un estilo de pilotaje. Si haces cualquier otra cosa, te estrellas. Después no se le permitió volver a decir esa frase.

¿Y todo el mundo se atuvo a ella?

Franky Morbidelli dijo una vez: "Ahora le toca a Michelin". Esa frase tampoco ocurrió nunca. Jack Miller, que tiene un pico realmente recto, dijo después del GP de Barcelona, todavía con la Ducati en aquel momento, que podría lograr el rendimiento que ofreció aquí en cualquier momento con un neumático de la tienda. Cuando los periodistas le preguntaron, se limitó a decir: "Pregunten a Michelin". Esta declaración también se perdió. Lo que sí se notó, sin embargo: Todos los que intentaron algo más allá del rendimiento del neumático se estrellaron.

¿Así que el límite no era perceptible ni siquiera para los mejores pilotos del mundo?

El límite era diferente. Unos grados más de temperatura, por lo tanto una presión más alta, y estabas fuera y no sabías lo que había pasado en la primera reacción. Tomemos como ejemplo el fatídico fin de semana de Doha, en el que Jorge Martín perdió el título. Monta un neumático del mismo tipo, con el mismo compuesto, a la misma temperatura, con el mismo estilo de pilotaje, excelentemente documentado por el registro de datos, fantásticamente en una carrera, y en la segunda se desespera. Y entonces Michelin dice que no es culpa suya, pero que harán una declaración. Sin embargo, aún no lo han hecho.

Entonces, ¿su crítica concreta?

El límite del neumático es inamovible e independiente del talento del piloto. Todo depende de la armonía entre la goma y la moto. Y esa es la razón por la que creo que Marc no podrá utilizar su supertalento en 2024 como lo hizo en el pasado.

¿Qué puede significar esto en términos deportivos?

En el pasado, casi todos los pilotos de Ducati han terminado en el podio en algún momento. Estoy firmemente convencido de que Marc también lo conseguirá. Pero, ¿podrá aceptar el límite dictado por el neumático? No estoy tan seguro. Por eso mis grandes favoritos son Pecco, seguido de cerca por Martín, que ahora ya sabe lo que tiene que hacer por el título, y Enea Bastianini, que espero que tenga una temporada sin lesiones. Ya hemos visto lo bueno que es y lo poco que le importan las órdenes de equipo. Tampoco hay que olvidar a Marco Bezzecchi. Lo último que quiere es hacerle la vida fácil a un Márquez con una Ducati. Habrá mucho combustible.

Me gustaría ser una mosca en la pared: Si todos los pilotos de Ducati apilaran sus datos y analizaran quién frenó más tarde.

Imaginemos que Marc hace una gran vuelta de clasificación. Los demás la miran, y uno o dos de ellos se salen de la pista y prueban la vuelta de Marc. Hay algunos signos de interrogación en el aire.