Gustl Auinger : ce qu'il pense que Marc Márquez peut faire

De quoi crois-tu Marc Márquez capable sur une Ducati ?

Il n'y a personne dans le paddock qui ait le moindre doute sur son talent. Il a des capacités qui ne vont pas de soi. Et il les a prouvées à maintes reprises. La grande question est la suivante : pourra-t-il exploiter ces capacités en combinaison avec Ducati en 2023 et les pneus en 2024 ? Et c'est là que nous entrons dans le domaine où Marc a atteint son statut de légende : sa capacité à serrer les fesses, à les enfoncer et à intercepter une moto comme personne d'autre. Peu importe si ça glisse jusqu'au coude ou si la chose saute et se cabre.

Pourquoi ne pouvait-il plus le faire ces dernières années ?

Parce que le pneu était une limite stricte et immuable. Si tu dois accepter cette limite, tu dois en même temps accepter que tu aurais certes les capacités d'amortir la moto, mais que le pneu t'enlève cette possibilité en faisant plier la roue avant à une vitesse que personne ne peut plus sauver. Et si, en 2024, le paquet disait : "Cher Marc, tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois danser à mon rythme" ?

Tu veux dire qu'une partie de ses chutes de l'année dernière n'était pas tant à mettre sur le compte de Honda que sur celui de Michelin ?

Le pneu ne te permet aucune zone d'ombre, c'est le point. C'est aussi la raison du drafting dégueulasse que Marc a pratiqué l'année dernière. La Honda ne pouvait pas lui faire comprendre définitivement la limite du Michelin. Il ne savait pas : suis-je déjà à la limite ou puis-je encore faire quelque chose ? Il a donc pris son courage à deux mains, s'est accroché à un autre pilote et s'est dit : s'il peut le faire, je devrais pouvoir le faire aussi. Tu dois d'abord réunir tout cela !

Mais personne n'a parlé des pneus.

En écoutant attentivement, on pouvait déjà lire entre les lignes. Le sujet était tabou. Un Alvaro Bautista, qui connaît très bien aussi bien le MotoGP que le Superbike, m'a dit l'année dernière de manière catégorique à quel point l'attractivité des courses dépendait des pneus. En championnat du monde Superbike, le Pirelli permet les styles de conduite les plus divers. Un Johnny Rae gagne du temps en prenant des virages à des vitesses folles, un Toprak avec des points de freinage magiques et un Alvaro avec sa Ducati grâce à la puissance. Le Pirelli permet la vitesse en virage pour Johnny, le freinage pour Toprak et l'accélération pour Alvaro. Cela crée des courses passionnantes. Le Michelin ne permet qu'un seul type de conduite. Si tu fais autre chose, tu tombes. Une phrase qu'il n'a plus jamais eu le droit de prononcer par la suite.

Et tout le monde l'a respectée ?

Franky Morbidelli a dit une fois : "Maintenant, c'est au tour de Michelin". Cette phrase non plus n'a jamais eu lieu. Jack Miller, qui a vraiment le bec droit, a déclaré après le GP de Barcelone, alors qu'il était encore sur la Ducati, qu'il serait toujours capable de réaliser la performance qu'il a livrée ici avec un pneu du magasin. Lorsque les journalistes l'ont interrogé, il a simplement répondu : "Demandez à Michelin". Cette déclaration est également passée inaperçue. Ce que l'on a toutefois pu constater : Tous ceux qui ont essayé quelque chose au-delà de la performance du pneu sont tombés.

La limite n'était donc pas perceptible, même pour les meilleurs pilotes du monde ?

La limite était différente. Quelques degrés de température en plus, donc une pression plus élevée, et tu étais déjà parti sans savoir ce qui s'était passé dans la première réaction. Prends le week-end fatidique de Doha, où Jorge Martín a perdu son titre. Il a utilisé un pneu du même type, avec le même mélange, à la même température, avec le même style de conduite, qui est parfaitement documenté par l'enregistrement des données, dans une course, il était fantastique, et dans la deuxième, il était désespéré. Et puis Michelin dit que ce n'est pas de leur faute, mais qu'ils vont faire une déclaration. Mais il n'y a toujours pas de réponse à ce jour.

Ta critique est-elle donc concrète ?

La limite du pneu est immuable et indépendante du talent du pilote. Elle dépend uniquement de l'harmonie entre le caoutchouc et la moto. Et c'est pour cela que je pense que Marc ne pourra pas exploiter son sur-talent en 2024 comme il le faisait auparavant.

Qu'est-ce que cela pourrait signifier sur le plan sportif ?

Dans le passé, tous les pilotes Ducati sont montés sur le podium à un moment ou à un autre. Marc y parviendra aussi, j'en suis fermement convaincu. Mais peut-il accepter la limite que lui dictent les pneus ? J'en suis moins sûr. C'est pourquoi mes grands favoris sont Pecco, suivi de près par Martín, qui sait maintenant ce qu'il doit faire pour le titre, et Enea Bastianini, qui, je l'espère, aura une saison sans blessure. Nous avons déjà vu à quel point ce dernier est bon et se soucie peu des ordres de l'équipe. Nous ne devons pas non plus oublier Marco Bezzecchi. La dernière chose qu'il souhaite : rendre la vie facile à un Márquez sur une Ducati. Il y aura là beaucoup de matière inflammable.

Où j'aimerais être une souris dans le camion : Si tous les pilotes Ducati superposaient leurs données et analysaient qui freine et à quel moment.

Imaginons que Marc fasse un super tour de qualification. Les autres regardent et l'un ou l'autre s'écarte de son chemin pour essayer celui de Marc. Il y a des points d'interrogation dans l'air.