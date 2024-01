Gustl Auinger: cosa pensa che sia capace di fare Marc Márquez

Di cosa pensa sia capace Marc Márquez in sella alla Ducati?

Nessuno nel paddock ha il minimo dubbio sul suo talento. Ha capacità che non possono essere date per scontate. E le ha dimostrate più volte. La grande domanda è: riuscirà a sfruttare al meglio queste capacità in combinazione con la Ducati 2023 e gli pneumatici 2024? E ora veniamo all'area in cui Marc ha raggiunto il suo status leggendario: la sua capacità di stringere le chiappe, di scavare e di prendere una moto come nessun altro. Indipendentemente dal fatto che la moto scivoli fino al suo gomito o che la moto salti e si muova.

Perché non è stato in grado di farlo negli ultimi anni?

Perché il pneumatico era un limite rigido e inamovibile. Se si deve accettare questo limite, si deve anche accettare che, pur avendo la possibilità di prendere la moto, il pneumatico toglie questa possibilità piegando la ruota anteriore a una velocità che nessuno può salvare. E se il pacchetto 2024 dicesse: Caro Marc, puoi anche fare quello che vuoi, ma devi ballare al mio ritmo?

Vuoi dire che alcune delle sue cadute dell'anno scorso non sono state tanto colpa della Honda, quanto della Michelin?

Il pneumatico non consente alcuna zona d'ombra, questo è il punto. Questo è stato anche il motivo della disgustosa scivolata che Marc ha fatto l'anno scorso. La Honda non poteva dargli un'idea definitiva dei limiti del pneumatico Michelin. Non sapeva: sono già al limite o c'è ancora margine di miglioramento? Così si è fatto coraggio, si è attaccato a un altro pilota e ha pensato: "Se ce la fa lui, dovrei farcela anch'io". Prima di tutto, devi metterti d'accordo con lui!

Ma nessuno ha parlato di pneumatici.

Se si ascoltava con attenzione, si poteva leggere tra le righe. L'argomento era tabù. Alvaro Bautista, che conosce molto bene sia la MotoGP che la Superbike, l'anno scorso mi ha detto senza mezzi termini quanto l'attrattiva delle gare dipenda dalle gomme. Le Pirelli consentono un'ampia varietà di stili di guida nel campionato mondiale Superbike. Un Johnny Rae fa il suo tempo con velocità di percorrenza in curva follemente elevate, un Toprak con punti di frenata magici e un Alvaro con la sua Ducati di potenza. Il Pirelli consente la velocità in curva per Johnny, la frenata per Toprak e l'accelerazione per Alvaro. Questo crea gare emozionanti. Le Michelin consentono un solo stile di guida. Se si fa altro, si cade". In seguito non gli fu più permesso di pronunciare quella frase.

E tutti si sono attenuti ad essa?

Franky Morbidelli una volta disse: "Ora tocca alla Michelin". Anche questa frase non è mai stata pronunciata. Jack Miller, che ha il becco davvero dritto, dopo il GP di Barcellona disse, all'epoca ancora in sella alla Ducati, che avrebbe potuto ottenere le prestazioni che ha ottenuto qui in qualsiasi momento con un pneumatico dell'officina. Alla domanda dei giornalisti, ha semplicemente risposto: "Chiedete a Michelin". Anche questa dichiarazione è andata persa. Ciò che si è notato, tuttavia, è che: Tutti coloro che hanno provato a fare qualcosa che andasse oltre le prestazioni del pneumatico si sono schiantati.

Quindi il limite non era evidente nemmeno per i migliori piloti del mondo?

Il limite era diverso. Pochi gradi in più di temperatura, quindi una pressione più alta, e si partiva senza sapere cosa fosse successo alla prima reazione. Prendiamo il fatidico weekend di Doha, dove Jorge Martín ha perso il titolo. Monta uno pneumatico dello stesso tipo, con la stessa mescola, alla stessa temperatura, con lo stesso stile di guida, che può essere documentato in modo eccellente dalla registrazione dei dati, in modo fantastico in una gara, e nella seconda si dispera. E poi Michelin dice che non è colpa loro, ma che faranno una dichiarazione. Tuttavia, non l'hanno ancora fatto.

Quindi il tuo punto di critica specifico?

Il limite dello pneumatico è inamovibile e indipendente dal talento del pilota. Tutto dipende dall'armonia tra la gomma e la moto. Ed è per questo che credo che Marc non potrà sfruttare il suo super-talento nel 2024 come ha fatto in passato.

Cosa potrebbe significare in termini sportivi?

In passato, più o meno tutti i piloti Ducati sono saliti sul podio. Sono fermamente convinto che Marc riuscirà a fare altrettanto. Ma può accettare il limite dettato dal pneumatico? Ne sono meno sicuro. Ecco perché i miei grandi favoriti sono Pecco, seguito da Martín, che ora sa cosa deve fare per il titolo, ed Enea Bastianini, che si spera abbia una stagione senza infortuni. Abbiamo già visto quanto sia bravo e quanto poco gli importi degli ordini di scuderia. Non dobbiamo dimenticare nemmeno Marco Bezzecchi. L'ultima cosa che vuole è rendere la vita facile a Márquez su una Ducati. Ci sarà un sacco di carburante.

Mi piacerebbe essere una mosca sul muro: Se tutti i piloti Ducati mettessero insieme i loro dati e analizzassero chi ha frenato più tardi.

Immaginiamo che Marc faccia un ottimo giro di qualifica. Gli altri lo guardano e uno o due di loro escono di pista e provano il giro di Marc. Ci sono alcuni punti interrogativi nell'aria.