Gustl Auinger: O que pensa que Marc Márquez é capaz de fazer

O especialista da ServusTV analisa os acidentes do octacampeão, interroga-se sobre os pneus e nomeia os seus favoritos para o Campeonato do Mundo de 2024.

Do que é que acha que Marc Márquez é capaz na Ducati?

Não há ninguém no paddock que tenha a mais pequena dúvida sobre o seu talento. Ele tem capacidades que não podem ser tomadas como garantidas. E já as provou vezes sem conta. A grande questão: conseguirá ele tirar o máximo partido destas capacidades em combinação com a Ducati 2023 e os pneus 2024? E agora chegamos à área em que Marc alcançou o seu estatuto lendário: a sua capacidade de apertar as bochechas do rabo, de se esforçar e de apanhar uma mota como nenhum outro. Não importa se ela desliza até ao cotovelo ou se salta e faz barulho.

Porque é que ele não tem sido capaz de fazer isso nos últimos anos?

Porque o pneu era um limite rígido e inamovível. Se temos de aceitar este limite, também temos de aceitar que, embora tenhamos a capacidade de apanhar a bicicleta, o pneu retira-nos essa possibilidade, dobrando a roda da frente a uma velocidade que ninguém consegue salvar. E se o pacote de 2024 disser: "Caro Marc, podes fazer o que quiseres, mas tens de dançar ao som da minha música"?

Quer dizer que alguns dos seus acidentes do ano passado não foram tanto culpa da Honda, mas da Michelin?

O pneu não permite nenhuma zona cinzenta, é esse o objetivo. Essa foi também a razão para o slipstreaming nojento que Marc fez no ano passado. A Honda não lhe podia dar uma ideia definitiva dos limites do pneu Michelin. Ele não sabia se já estava no limite ou se ainda podia melhorar. Por isso, ganhou coragem, agarrou-se a outro piloto e pensou: "Se ele consegue, eu também devo conseguir. Primeiro, é preciso juntar as peças!

Mas ninguém falou sobre os pneus.

Se ouvíssemos com muita atenção, podíamos ler nas entrelinhas. O assunto era tabu. Álvaro Bautista, que conhece muito bem o MotoGP e as Superbike, disse-me no ano passado, de forma inequívoca, o quanto a atratividade das corridas depende dos pneus. A Pirelli permite uma grande variedade de estilos de pilotagem no Campeonato Mundial de Superbike. Um Johnny Rae faz o seu tempo com velocidades de curva insanamente elevadas, um Toprak com pontos de travagem mágicos e um Alvaro com a sua Ducati através da potência. O Pirelli permite velocidade em curva para Johnny, travagem para Toprak e aceleração para Alvaro. Isto cria corridas emocionantes. O Michelin só permite um estilo de condução. Se fizeres mais alguma coisa, tens um acidente. Depois disso, nunca mais lhe foi permitido dizer esta frase.

E toda a gente a cumpriu?

Franky Morbidelli disse uma vez: "Agora é a vez da Michelin". Essa frase também nunca aconteceu. Jack Miller, que tem um bico muito direito, disse após o GP de Barcelona, ainda com a Ducati, que poderia alcançar o desempenho que teve aqui em qualquer altura com um pneu da loja. Quando questionado pelos jornalistas, ele simplesmente disse: "Pergunte à Michelin". Esta declaração também se perdeu. O que se notou, no entanto, foi que: Todos os que tentaram algo mais do que o desempenho do pneu, caíram.

Então o limite não era percetível mesmo para os melhores pilotos do mundo?

O limite era diferente. Alguns graus a mais de temperatura, portanto, uma pressão mais elevada, e estava-se fora e nem se sabia o que tinha acontecido na primeira reação. Veja-se o fatídico fim de semana em Doha, onde Jorge Martín perdeu o título. Ele monta um pneu do mesmo tipo, com o mesmo composto, à mesma temperatura, com o mesmo estilo de pilotagem, que pode ser documentado de forma excelente pelo registo de dados, de forma fantástica numa corrida, e na segunda desespera. E depois a Michelin diz que a culpa não é sua, mas que vai fazer uma declaração. No entanto, ainda não o fez.

Então, qual é o vosso ponto de crítica específico?

O limite do pneu é inamovível e independente do talento do piloto. Tudo depende da harmonia entre a borracha e a mota. E é por isso que acredito que o Marc não vai poder utilizar o seu super talento em 2024 como fez no passado.

O que é que isso significa em termos desportivos?

No passado, quase todos os pilotos da Ducati terminaram no pódio em algum momento. Estou firmemente convencido de que Marc também o conseguirá. Mas será que ele consegue aceitar o limite ditado pelo pneu? Tenho menos certezas quanto a isso. É por isso que os meus grandes favoritos são Pecco, seguido de perto por Martín, que agora sabe o que tem de fazer pelo título, e Enea Bastianini, que espero que tenha uma época sem lesões. Já vimos como ele é bom e como não se preocupa com as ordens da equipa. Também não nos podemos esquecer de Marco Bezzecchi. A última coisa que ele quer é facilitar a vida a um Márquez numa Ducati. Vai haver muito combustível lá dentro.

Onde eu gostaria de ser uma mosca na parede: Se todos os pilotos da Ducati juntassem os seus dados e analisassem quem travou mais tarde.

Imaginemos que o Marc faz uma excelente volta de qualificação. Os outros olham para ela e um ou dois deles saem da pista e tentam a volta do Marc. Há alguns pontos de interrogação no ar.