75 ans de Coupe du monde : records, superlatifs, stars

Le premier championnat du monde de moto a eu lieu en 1949. 75 ans plus tard, nous revenons sur les grandes étapes, les chiffres, les faits et les valeurs étonnantes. Tout sur l'année du jubilé du MotoGP

En 1948, la FICM, l'organisation qui a précédé la FIM, a décidé d'organiser un championnat du monde pour la saison suivante, qui comprendrait jusqu'à six courses selon la catégorie : Isle of Man, Bremgarten près de Berne en Suisse, Assen, Spa, Clady en Irlande du Nord ainsi que Monza. La toute première course du championnat du monde fut, comme il se doit, le Tourist Trophy sur l'emblématique île de Man. Nous sommes le 13 juin 1949 et le Britannique Freddie Frith devient le premier vainqueur d'une course de championnat du monde sur une Velocette 350. Le 17 juin 1949 ,Harold L Daniell devient le premier vainqueur d'une course de championnat du monde dans la catégorie reine sur une Norton 500.

Vainqueur recherché

Avant le début de la saison 2024, les statistiques font état de 1 015 GP dans l'histoire du championnat du monde de motocyclisme, ce qui donne 3 371 courses de championnat du monde - sans compter les side-cars. En 2024, un chiffre rond devrait être atteint : On cherchera le 400e vainqueur de Grand Prix du championnat du monde de moto. Le dernier à avoir pu s'inscrire sur cette liste élitiste était d'ailleurs le Néerlandais Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna intactgp) lors de sa victoire en Moto3 le 12 novembre 2024 à Sepang : une victoire sensationnelle par un rookie.

Comparaison entre pays

Intéressant : des pilotes de 30 nations ont remporté des GP et autant de pays ont disputé des GP. Un seul pays n'a organisé qu'une seule fois le GP du Canada (à Mosport): en 1967. Le pays le plus titré en termes de victoires en GP est l'Italie (888 victoires), suivie de l'Espagne (722), ce qui est également dû aux pilotes les plus titrés de l'histoire des GP : Les deux Italiens Giacomo Agostini (122 victoires) et Valentino Rossi (115) sont en tête devant les deux Espagnols Ángel Nieto (90) et Marc Márquez (85).

Champion du monde

Au total,126 hommes peuvent (ou ont pu) se targuer d'être champions du monde de moto, en commençant par Leslie Graham (500 cm3), Freddie Frith (350 cm3), Bruno Ruffo (250 cm3) et Nello Pagani (125 cm3) lors de la première année en 1949, jusqu'à Francesco Bagnaia (MotoGP), Pedro Acosta ( Moto2) et Jaume Masiá (Moto3) la saison dernière. Le record du nombre de champions du monde est bien entendu détenu par Giacomo Agostini (15), devant Ángel Nieto (13), ainsi que par trois hommes qui ont chacun remporté 9 titres : Mike Hailwood, Carlo Ubbiali et Valentino Rossi. Ce qui distingueValentino Rossi de tous les autres pilotes de l'histoire : Il peut se dire champion du monde dans quatre catégories à la fois : 125 cc, 250 cc, 500 cc et MotoGP.

Constructeur

Malgré les années d'épidémie passées ,Honda domine largement les statistiques des marques les plus performantes : 821 victoires éclipsent de loin les 520 de Yamaha, 297 d'Aprilia ou 275 de MV Agusta. Le constructeur le plus performant dans un passé récent est d'ailleurs KALEX. Le constructeur allemand a remporté le championnat du monde Moto2 sans interruption depuis 2013 et a remporté pas moins de 176 GP en Moto3 et Moto2 réunis.

Cette saison ,MotoGP™ fera de plus en plus référence à la riche tradition du championnat du monde - le plus ancien de son genre - lors des occasions les plus diverses. Les festivités organisées l'année dernière en France à l'occasion du 1000e GP de l'histoire ne sont qu'un avant-goût de ce que sera laF1. Nous sommes impatients !