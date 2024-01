75 anni di Coppa del Mondo: record, superlativi, stelle

Nel1948, la FICM, l'organizzazione predecessore della FIM,decise di organizzare un campionato mondiale per la stagione successiva, che sarebbe consistito in un massimo di sei gare, a seconda della categoria: Isola di Man, Bremgarten vicino a Berna in Svizzera, Assen, Spa, Clady in Irlanda del Nord e Monza. Come si conviene, la prima gara del Campionato del Mondo fu il Tourist Trophy sull'iconica Isola di Man. Era il 13 giugno 1949 e il britannico Freddie Frith divenne il primo vincitore di una gara del campionato mondiale su una Velocette 350 . Il 17 giugno 1949 ,Harold L. Daniell diventa ilprimo vincitore di una gara del campionato mondiale nella classe regina su una Norton 500.

Cercasi vincitore

Prima dell'inizio della stagione 2024, le statistiche indicano 1.015 GP nella storia del Motomondiale, pari a 3.371 gare del Campionato del Mondo, senza contare i sidecar. È probabile che nel 2024 si arrivi a una cifra tonda: Si cercherà il 400° vincitore di un Gran Premio del Motomondiale. Per inciso, l'ultimo a entrare in questa lista d'élite è stato il pilota olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna intactgp) con la sua vittoria in Moto3 il 12 novembre 2024 a Sepang: una vittoria sensazionale da parte di un esordiente.

Confronto tra i Paesi

Interessante: piloti di 30 nazioni hanno vinto GP, altrettanti paesi hanno ospitato GP. Un solo Paese ha ospitato un GP una sola volta: il GP del Canada (a Mosport) si è tenuto solo nella stagione 1967. Per inciso, il Paese più vincente in termini di vittorie nei GP è l'Italia (888 vittorie), seguita dalla Spagna (722), anche grazie ai piloti più vincenti nella storia dei GP: Qui, i due italiani Giacomo Agostini (122 vittorie) e Valentino Rossi (115) precedono i due spagnoli Ángel Nieto (90) e Marc Márquez (85).

Campione del mondo

In totale sono 126 gli uomini che possono definirsi (o si sono definiti) campioni del mondo di motociclismo, a partire da Leslie Graham (500 cc), Freddie Frith (350 cc), Bruno Ruffo (250 cc) e Nello Pagani (125 cc) nell'anno inaugurale del 1949, fino aFrancesco Bagnaia (MotoGP), Pedro Acosta (Moto2) e Jaume Masiá (Moto3) nella scorsa stagione. Il record di campioni del mondo è naturalmente Giacomo Agostini (15) davanti ad Ángel Nieto (13) e a tre uomini con 9 titoli ciascuno: Mike Hailwood, Carlo Ubbiali e Valentino Rossi. Cosa distingue ValentinoRossi da tutti gli altri piloti della storia: Può definirsi campione del mondo in quattro categorie contemporaneamente: 125 cc, 250 cc, 500 cc e MotoGP.

Produttore

Nonostante gli anni passati di pandemia , laHonda è in testa alle statistiche dei marchi di maggior successo: 821 vittorie superano di gran lunga le 520 della Yamaha, le 297 dell'Aprilia o le 275 della MV Agusta. Per inciso, il produttore di maggior successo nel recente passato è KALEX. Il costruttore tedesco ha vinto il Campionato del Mondo Moto2 ininterrottamente dal 2013 e ha conquistato non meno di 176 vittorie nei GP di Moto3 e Moto2 messi insieme.

In questa stagione, la MotoGP™ farà sempre più riferimento alla ricca tradizione del Campionato del Mondo - il più antico nel suo genere - in un'ampia varietà di occasioni . LaF1 corre solo dal 1950 , esi dice che i festeggiamenti per il millesimo GP della sua storia in Francia lo scorso anno siano stati solo un piccolo assaggio. Non vediamo l'ora!