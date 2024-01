75 anos do Campeonato do Mundo: recordes, superlativos, estrelas

O primeiro campeonato do mundo de motociclismo teve lugar em 1949. 75 anos depois, olhamos para trás e recordamos marcos, factos, números e valores surpreendentes. Tudo sobre o ano de aniversário do MotoGP

Em1948, a FICM, a organização antecessora da FIM,decidiu organizar um campeonato mundial para a época seguinte, que consistiria num máximo de seis corridas, consoante a categoria: Ilha de Man, Bremgarten perto de Berna na Suíça, Assen, Spa, Clady na Irlanda do Norte e Monza. A primeira corrida do Campeonato do Mundo foi o Tourist Trophy na icónica Ilha de Man. Foi a 13 de junho de 1949 e o britânico Freddie Frith tornou-se o primeiro vencedor de uma corrida do Campeonato do Mundo com uma Velocette 350 . A 17 de junho de 1949 ,Harold L Daniell torna-se oprimeiro vencedor de uma corrida do campeonato do mundo na categoria rainha com uma Norton 500.

Vencedor desejado

Antes do início da temporada de 2024, as estatísticas mostram 1.015 GPs na história do Campeonato Mundial de Motociclismo, o que equivale a 3.371 corridas do Campeonato Mundial - sem contar os sidecars. É provável que um número redondo seja devido em 2024: O 400º vencedor do Grande Prémio do Campeonato do Mundo de Motociclismo será procurado. A propósito, a última pessoa a entrar nesta lista de elite foi o piloto holandês Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna intactgp) com a sua vitória em Moto3 em 12 de novembro de 2024 emSepang: vitória sensacional de um estreante.

Comparação entre países

Interessante: Pilotos de 30 nações venceram GPs, assim como o número de países que organizaram GPs. Um único país só organizou um GP uma vez: o GP do Canadá (em Mosport) só se realizou na época de 1967. De resto, o país mais bem sucedido em termos de vitórias em GP é a Itália (888 vitórias), seguida da Espanha (722), o que também se deve aos pilotos mais bem sucedidos da história dos GP: Aqui, os dois italianos Giacomo Agostini (122 vitórias) e Valentino Rossi (115) lideram à frente dos dois espanhóis Ángel Nieto (90) e Marc Márquez (85).

Campeão do mundo

No total, 126 homens podem ser (ou já foram) chamados de campeões mundiais de motociclismo, começando com Leslie Graham (500 cc), Freddie Frith (350 cc), Bruno Ruffo (250 cc) e Nello Pagani (125 cc) no ano inaugural de 1949, passando porFrancesco Bagnaia (MotoGP), Pedro Acosta (Moto2) e Jaume Masiá (Moto3) na última temporada. O recordista de títulos mundiais é, naturalmente, Giacomo Agostini (15), à frente de Ángel Nieto (13) e de três homens com 9 títulos cada: Mike Hailwood, Carlo Ubbiali e Valentino Rossi. O que distingue ValentinoRossi de todos os outros pilotos da história: Ele pode dizer-se campeão do mundo em quatro categorias ao mesmo tempo: 125 cc, 250 cc, 500 cc e MotoGP.

Fabricante

Apesar dos últimos anos de pandemia ,a Honda lidera as estatísticas das marcas mais bem sucedidas: 821 vitórias superam largamente as 520 da Yamaha, 297 da Aprilia ou 275 da MV Agusta. De resto, o construtor mais bem sucedido do passado recente é a KALEX. O fabricante alemão venceu o Campeonato do Mundo de Moto2 sem interrupção desde 2013 e conquistou nada menos que 176 vitórias em GPs de Moto3 e Moto2 combinados.

Esta época, o MotoGP™ vai referir-se cada vez mais à rica tradição do Campeonato do Mundo - o mais antigo do seu género - numa grande variedade de ocasiões .A F1 só corre desde 1950 ediz-se que as celebrações para assinalar o 1000º GP da sua história em França, no ano passado, foram apenas uma pequena amostra. Estamos entusiasmados!