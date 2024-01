Brad Binder: "¿Segundo o tercer puesto? Quería ganar".

Por detrás de las tres estrellas de Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, Brad Binder terminó la temporada 2023 de MotoGP en la cuarta posición de la general. El sudafricano consiguió dos victorias al sprint y un total de cinco podios en Grandes Premios, aunque sólo ascendió a las tres primeras posiciones al final de la temporada en Valencia después de que Fabio Di Giannantonio recibiera una penalización de tres segundos por su segunda infracción en la presión de los neumáticos.

Fue una historia diferente en el TT holandés, donde el as de KTM Binder cayó del podio después de activar los sensores por exceder los límites de la pista en la última vuelta y, por lo tanto, fue desplazado un puesto - menos de 24 horas después de una infracción similar en el sprint de Assen (la penalización de una vuelta larga por exceder los límites de la pista varias veces se convirtió en una penalización de 3 segundos porque la penalización sólo era exigible en la última vuelta).

Brad, tenemos que hablar del "verde" por un momento, porque perdiste un puesto en el podio dos veces en el sprint y en la carrera principal de Assen por exceder los límites de la pista en la última vuelta. Por la misma razón, en Buriram fuiste penalizado con un puesto menos que Pecco Bagnaia, tercero. ¿Preferirías suprimir esta norma para la última vuelta de la carrera?

La suprimiría por mi propio beneficio. Lo entiendo, por supuesto, pero creo que debería reconsiderarse porque en mi caso, las tres veces que me penalizaron, no gané absolutamente nada. Especialmente la última vez, incluso perdí tiempo. Pero por supuesto entiendo las reglas, no me importa.

De hecho, no reaccionaste especialmente enfadado.

La cosa es: No me importaba si era segundo o tercero, quería ganar. Al final, no gané de ninguna de las maneras, la penalización no cambió eso.

Terminaste cuarto en la clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 como mejor piloto no Ducati. ¿Qué necesitas para mejorar este resultado en 2024?

Creo que lo principal es que hubo dos o tres pilotos con los que luché durante todo el año. Por supuesto, había otros en algunas carreras, pero esos tres chicos que tenía delante estaban siempre ahí, siempre entre los cinco primeros, siempre luchando por el podio y la victoria. Necesito estar más en ese grupo y menos detrás de ellos. Necesito estar delante de ellos más a menudo que al revés.

¿Y qué necesita para conseguirlo?

Para mí, está claro lo que necesitamos. Necesitamos más agarre en la rueda trasera a la entrada de las curvas y en aceleración. Si podemos encontrar eso, estaremos ahí.

¿Cree que ocho Ducati son demasiadas en un grupo de 22 pilotos?

Me da igual, eso no cambia mi vida. Al fin y al cabo, MotoGP es la categoría para los pilotos más rápidos del mundo con las mejores motos. Independientemente de la moto que lleves, sólo tienes que intentar estar delante. En realidad siempre prefiero preocuparme de mí mismo y ya está. Al fin y al cabo, no te sirve de nada en la pista si te preocupas por estas cosas.

Entonces, ¿no compartes la opinión generalizada de que la armada Ducati en la pista es demasiado abrumadora, especialmente en términos numéricos?

Por supuesto que hay muchas Ducati en la parrilla, son casi la mitad. Pero, ¿cambiaría algo si no fuera así?