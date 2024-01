Brad Binder : "Deuxième ou troisième ? Je voulais gagner".

Ce dont le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder a besoin pour s'attaquer au top 3 du classement mondial en 2024 et ce qu'il pense des "track limits" et de l'armada de huit Ducati en MotoGP.

Derrière les trois stars Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia, Jorge Martin et Marco Bezzecchi, Brad Binder a terminé la saison MotoGP 2023 à la quatrième place du classement général. Le Sud-Africain a récolté deux victoires au sprint et un total de cinq podiums en GP, même s'il n'est entré dans le top 3 qu'a posteriori lors de la finale de la saison à Valence, après que Fabio Di Giannantonio ait écopé d'une pénalité de trois secondes pour sa deuxième infraction liée à la pression des pneus.

La situation était différente au Dutch TT, où l'as KTM Binder était sorti du podium après avoir déclenché les capteurs de dépassement des limites de la piste dans le dernier tour, ce qui l'avait fait reculer d'une place, moins de 24 heures après une infraction similaire au sprint d'Assen (pénalité de long lap pour dépassement multiple des "track limits" transformée en pénalité de trois secondes car la pénalité n'était due que dans le dernier tour).

Brad, nous devons parler brièvement du "vert", car tu as perdu deux fois une place sur le podium à Assen en sprint et en course principale pour avoir dépassé les "track limits" dans le dernier tour. Pour la même raison, tu as été pénalisé d'une place derrière Pecco Bagnaia à la troisième place à Buriram. Voudrais-tu supprimer cette règle pour le dernier tour de course ?

Je la supprimerais pour mon propre bénéfice. Je la comprends, bien sûr, mais je pense qu'elle devrait être reconsidérée parce que dans mon cas, les trois fois où j'ai été pénalisé, je n'avais absolument rien gagné. Surtout la dernière fois, où j'ai même perdu du temps. Mais bien sûr, je comprends les règles, cela ne me dérange pas.

En fait, tu n'as pas réagi de manière particulièrement énervée.

Le fait est que : Je ne me souciais pas de savoir si j'étais deuxième ou troisième, je voulais gagner. En fin de compte, je n'ai pas gagné de toute façon, la pénalité n'y a rien changé.

Au classement final du championnat du monde MotoGP 2023, tu as terminé quatrième, en tant que meilleur pilote non-Ducati. Que te faut-il pour améliorer ce résultat en 2024 ?

Je pense que l'essentiel, c'est qu'il y avait deux ou trois gars avec lesquels je me suis battu toute l'année. Bien sûr, il y en a eu d'autres dans certaines courses, mais ces trois gars devant moi ont toujours été là, toujours dans le top 5, ils se sont toujours battus pour le podium et la victoire. Je dois être plus dans ce groupe et moins derrière eux. Je dois être plus souvent devant eux que l'inverse.

Et de quoi as-tu besoin pour y parvenir ?

Pour moi, ce dont nous avons besoin est clair. Nous avons besoin de plus d'adhérence de la roue arrière en entrée de virage et à l'accélération. Si nous trouvons cela, nous y arriverons.

Estimes-tu que huit Ducati sur un plateau de 22 pilotes, c'est trop ?

Je m'en fiche, ce n'est pas pour cela que ma vie change. En fin de compte, le MotoGP est la catégorie pour les pilotes les plus rapides du monde sur les meilleures machines. Quelle que soit la moto, tu essaies simplement d'être devant. Je préfère vraiment toujours me préoccuper de moi-même et c'est tout. À la fin de la journée, cela ne t'apporte rien sur la piste si tu te préoccupes de ces choses.

Tu ne partages donc pas l'opinion largement répandue selon laquelle l'armada Ducati est trop nombreuse dans le peloton ?

Bien sûr, il y a beaucoup de Ducati sur la grille de départ, elles représentent presque la moitié du peloton. Mais est-ce que cela changerait quelque chose si ce n'était pas le cas ?