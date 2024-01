Brad Binder: "Secondo o terzo posto? Volevo vincere".

Dietro alle tre stelle della Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, Brad Binder ha concluso la stagione 2023 della MotoGP al quarto posto assoluto. Il sudafricano ha collezionato due vittorie in volata e un totale di cinque podi nei GP, anche se è salito tra i primi tre solo nel finale di stagione a Valencia, dopo che Fabio Di Giannantonio ha ricevuto una penalità di tre secondi per la sua seconda infrazione alla pressione degli pneumatici.

Diversa è stata la storia al Dutch TT, dove l'asso della KTM Binder è sceso dal podio dopo aver fatto scattare i sensori per aver superato i limiti della pista all'ultimo giro ed è stato quindi retrocesso di una posizione, a meno di 24 ore da un'infrazione simile nello sprint di Assen (penalità di un giro lungo per aver superato più volte i limiti della pista convertita in una penalità di 3 secondi perché la penalità era dovuta solo all'ultimo giro).

Brad, dobbiamo parlare un attimo del "verde", perché hai perso due volte il podio nella sprint e nella gara principale di Assen per aver superato i limiti della pista all'ultimo giro. Per lo stesso motivo, a Buriram è stato penalizzato di una posizione rispetto a Pecco Bagnaia, terzo. Preferirebbe abolire questa regola per l'ultimo giro della gara?

La eliminerei per il mio bene. La capisco, naturalmente, ma credo che dovrebbe essere riconsiderata perché nel mio caso, tutte e tre le volte che sono stato penalizzato, non ho guadagnato assolutamente nulla. Soprattutto l'ultima volta, ho addirittura perso tempo. Ma ovviamente capisco le regole, non mi importa.

In realtà non hai reagito con particolare rabbia.

Il fatto è che: Non mi importava se ero secondo o terzo, volevo vincere. Alla fine non ho vinto in nessun caso, la penalità non ha cambiato le cose.

Lei è arrivato quarto nella classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 come miglior pilota non Ducati. Cosa ti serve per migliorare questo risultato nel 2024?

Credo che la cosa principale sia che ci sono stati due o tre ragazzi con cui ho lottato per tutto l'anno. Certo, in alcune gare ce n'erano altri, ma quei tre davanti a me erano sempre lì, sempre nei primi cinque, sempre in lotta per il podio e per la vittoria. Devo essere più in questo gruppo e meno dietro di loro. Devo stare davanti a loro più spesso che non il contrario.

E cosa le serve per raggiungere questo obiettivo?

Per me è chiaro di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una maggiore aderenza della ruota posteriore in entrata di curva e in accelerazione. Se riusciamo a trovarlo, saremo a posto.

Pensa che otto Ducati siano troppe in un gruppo di 22 piloti?

Non mi interessa, questo non cambia la mia vita. In fin dei conti, la MotoGP è la classe dei piloti più veloci del mondo con le moto migliori. Qualunque sia la tua moto, devi solo cercare di essere davanti. Preferisco sempre preoccuparmi di me stesso e basta. In fin dei conti, preoccuparsi di queste cose non serve a nulla in pista.

Quindi non condivide l'opinione diffusa che l'armata Ducati in campo sia troppo schiacciante, soprattutto in termini numerici?

Certo, ci sono molte Ducati in griglia, sono quasi la metà dello schieramento. Ma cambierebbe qualcosa se non fosse così?