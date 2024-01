Brad Binder: "Segundo ou terceiro lugar? Eu queria ganhar"

O que é que o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, precisa para atacar os três primeiros lugares da classificação do Campeonato do Mundo em 2024, e o que pensa dos "limites da pista" e da armada de oito Ducati no campo do MotoGP.

Atrás das três estrelas da Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, Brad Binder terminou a temporada de 2023 do MotoGP em quarto lugar na classificação geral. O sul-africano arrecadou duas vitórias ao sprint e um total de cinco pódios de GP, embora só tenha subido para os três primeiros no final da temporada em Valência, depois de Fabio Di Giannantonio ter recebido uma penalização de três segundos pela sua segunda infração à pressão dos pneus.

A história foi diferente no TT holandês, onde o ás da KTM, Binder, caiu do pódio depois de acionar os sensores por exceder os limites da pista na última volta e, portanto, desceu um lugar - menos de 24 horas depois de uma infração semelhante no sprint de Assen (penalização de uma volta longa por exceder os limites da pista várias vezes convertida numa penalização de tempo de 3 segundos porque a penalização só era devida na última volta).

Brad, precisamos de falar sobre o "verde" por um momento, porque perdeu um lugar no pódio duas vezes no sprint e na corrida principal em Assen por ter excedido os limites da pista na última volta. Pela mesma razão, foi penalizado um lugar atrás de Pecco Bagnaia, que ficou em terceiro lugar em Buriram. Preferia que esta regra fosse abolida na última volta da corrida?

Eu eliminá-la-ia para meu próprio benefício. Compreendo-a, claro, mas penso que deve ser reconsiderada porque, no meu caso, nas três vezes em que fui penalizado, não ganhei absolutamente nada. Especialmente na última vez, até perdi tempo. Mas claro que compreendo as regras, não me importo.

Na verdade, não reagiu de forma particularmente zangada.

O facto é que: Não me importava se era segundo ou terceiro, queria ganhar. No final, não ganhei nem uma coisa nem outra, a penalização não alterou isso.

Terminaste em quarto lugar na classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 como o melhor piloto não-Ducati. O que é que precisas de melhorar em relação a este resultado em 2024?

Acho que a principal coisa é que havia dois ou três caras com quem lutei durante todo o ano. Claro que havia outros nalgumas corridas, mas aqueles três tipos à minha frente estavam sempre lá, sempre entre os cinco primeiros, sempre a lutar pelo pódio e pela vitória. Preciso de estar mais neste grupo e menos atrás deles. Preciso de estar à frente deles mais vezes do que o contrário.

E o que é que precisa para o conseguir?

Para mim, é claro o que precisamos. Precisamos de mais aderência nas rodas traseiras à entrada das curvas e na aceleração. Se conseguirmos encontrar isso, estaremos lá.

Achas que oito Ducati são demasiadas no grupo de 22 pilotos?

Não me interessa, isso não muda a minha vida. No final do dia, o MotoGP é a classe para os pilotos mais rápidos do mundo com as melhores motas. Seja qual for a mota, só temos de tentar estar na frente. Prefiro sempre preocupar-me comigo próprio e mais nada. No final do dia, não nos faz bem nenhum na pista se nos preocuparmos com essas coisas.

Então não partilha a opinião generalizada de que a armada Ducati no terreno é demasiado esmagadora, especialmente em termos de números?

Claro que há muitas Ducati na grelha, são quase metade do pelotão. Mas será que alguma coisa mudaria se não fosse esse o caso?