Marc Márquez (Ducati): "Una sonrisa de serenidad"

Marc Márquez es oficialmente piloto de Gresini Ducati desde el 1 de enero, lo que le permite hablar abiertamente de su nuevo equipo y, sobre todo, de su nueva moto. Hasta ahora sólo se habían publicado declaraciones grabadas del test de Valencia, pero en un acto organizado por su patrocinador Estrella Galicia 0,0 en Madrid, donde reside la superestrella de 30 años, compareció ante la prensa por primera vez desde su debut sobre la Desmosedici GP23.

"La sonrisa en Valencia fue una sonrisa de serenidad", comentó el seis veces campeón de MotoGP en la imagen que dio la vuelta al mundo desde los boxes de Gresini tras su primera carrera con Ducati en Valencia. "Puedo pilotar una moto diferente", se dijo a sí mismo el eterno referente de Honda. Pero eso no era todo, había mucho que preguntar.

Marc, ¿cómo te sentiste en el primer test en Valencia?

Fue extraño. Me sentí muy cómodo en el primer test de Valencia, pero fue extraño no ver las caras de Santi [Hernández] ni de los mecánicos. Pero son cambios en la vida que hay que afrontar con la mayor motivación posible.

¿Cómo afronta el reto que supone el nuevo año?

Con tranquilidad, con una pretemporada normal que hacía tiempo que no hacía. El antebrazo que me daba problemas ha mejorado mucho. Ahora estoy en condiciones de hacer una pretemporada normal.



Tengo mucho trabajo por delante para adaptarme a la moto y al equipo. Primero tengo que adaptarme y luego, una vez que tengamos el nivel, empezaré a cambiar cosas para sentirme cómodo con todo.

¿Puedes decirnos algo más sobre cómo fue el test de Valencia?

Fue un buen test, el primero después de tanto tiempo encima de una moto y con el estilo de pilotaje. Se hablaba mucho de la sonrisa que se veía cuando me quitaba el casco y era una sonrisa de serenidad cuando puedes salir a las pistas con una moto diferente y ves que puedes pilotar una moto diferente.



Por mucho que haya ganado y experimentado en la clase, empezar un nuevo proyecto me ha permitido relajarme, simplemente dar vueltas sin trabajar en la moto. Pero ahora tengo una lista para Malasia y estoy deseando llegar a circuitos donde pueda trabajar más duro. Todo el equipo me está ayudando a sentirme lo más cómodo posible y a ser lo más rápido posible.

¿En qué se diferencia la Ducati de la Honda?

Es una moto diferente. Los tiempos son diferentes, pero al final se trata de frenar lo más tarde posible y acelerar lo antes posible. Pero siempre se me ha dado bien Valencia, así que es importante llegar a circuitos donde me resulte más difícil.

¿Es la Desmosedici una moto a la que te puedes adaptar rápidamente?

Ya veremos. No voy a responder a eso ahora, pero es parte de mi trabajo luchar. Cuando una moto es buena, el piloto se adapta fácilmente. La gran diferencia entre ser rápido y ser muy rápido es la regularidad. No sé si seré rápido rápidamente. Esa es la diferencia que marcan los buenos pilotos, pero todo depende de lo rápido que me adapte a la moto.

Marc, ¿qué opinas del enfoque de Ducati, que permite comparar datos de tantos equipos y motos?

Todavía no tengo esa experiencia. En Valencia estaba centrado en mí mismo y no quería compararme con nadie. Quería entender la moto. Con ocho motos en la pista, se pueden hacer muchas comparaciones, pero eso también puede llevar a más confusión de la que se piensa. Las diferencias se verán en los entrenamientos.



Espero que quieran comparar sus datos con los míos, porque eso siempre significa que eres rápido". Sin embargo, el intercambio de datos también estaba abierto en Honda y eso no ayudó mucho. Pero no hay duda de que tener ocho motos en la pista ayuda.