Marc Márquez (Ducati) : "Un sourire de sérénité".

Depuis le 1er janvier, Marc Márquez est officiellement un pilote Gresini Ducati, ce qui lui permet de s'exprimer ouvertement sur sa nouvelle équipe et surtout sur son nouvel outil de travail. Jusqu'à présent, seules des déclarations enregistrées lors du test de Valence avaient été publiées. Lors d'un événement organisé par son sponsor Estrella Galicia 0,0 à Madrid, où la superstar de 30 ans vit, il a fait sa première apparition devant la presse depuis ses débuts sur la Desmosedici GP23.

"Le sourire à Valence était un sourire de sérénité", a commenté le sextuple champion de MotoGP en évoquant l'image du box Gresini qui avait fait le tour du monde après son premier run Ducati à Valence. "Je peux piloter une autre moto", s'est dit la figure de proue de Honda depuis de nombreuses années. Mais ce n'était pas tout, loin de là, il y avait beaucoup de questions à poser.

Marc, quel était ton sentiment lors du premier test à Valence ?

C'était étrange. Je me suis senti très à l'aise lors du premier test à Valence, mais c'était étrange de ne pas voir les visages de Santi [Hernandez] ou des mécaniciens. Mais ce sont des changements dans la vie qu'il faut aborder avec le plus de motivation possible.

Comment abordes-tu le défi que représente la nouvelle année ?

Tranquillement, avec une pré-saison normale, comme je n'en ai pas eu depuis longtemps. L'avant-bras qui me posait problème s'est beaucoup amélioré. Je suis maintenant en mesure d'effectuer une préparation de saison normale.



J'ai beaucoup de travail à faire pour m'adapter à la moto et à l'équipe. Je dois d'abord m'adapter et ensuite, une fois que nous aurons atteint le niveau, je commencerai à changer des choses pour me sentir à l'aise avec tout cela.

Peux-tu nous en dire un peu plus sur la manière dont s'est déroulé le test de Valence ?

C'était un bon test - le premier après tant de temps sur une moto et avec le style de conduite correspondant. On a beaucoup parlé du sourire que vous avez vu quand j'ai enlevé mon casque, et c'était un sourire de sérénité quand on peut aller sur les circuits avec une autre moto et voir qu'on peut piloter une autre moto.



Même si on a beaucoup gagné et acquis de l'expérience dans la catégorie, aborder un nouveau projet m'a permis de me détendre, de simplement faire des tours sans travailler sur la moto. Mais maintenant, j'ai déjà une liste pour la Malaisie et j'ai hâte de me rendre sur des circuits où j'aurai plus de mal à travailler. Toute l'équipe m'aide à me sentir le plus à l'aise possible et à être le plus rapide possible.

En quoi la Ducati est-elle différente de la Honda ?

C'est une moto différente. Le timing est différent, mais au final, il s'agit de freiner le plus tard possible et d'accélérer le plus tôt possible. Mais j'ai toujours été bon à Valence, c'est pourquoi il est important de venir sur des circuits où c'est plus difficile pour moi.

La Desmosedici est-elle une moto à laquelle on peut s'adapter rapidement ?

Nous verrons bien. Je ne vais pas répondre maintenant, mais cela fait partie de mon travail de me battre. Quand une moto est bonne, le pilote s'adapte facilement. La grande différence entre être rapide et très rapide, c'est la constance. Je ne sais pas si je serai rapide rapidement. C'est la différence que font les bons pilotes, mais tout dépend de la vitesse à laquelle je m'adapte à la moto.

Marc, que penses-tu de l'approche de Ducati, qui permet de comparer les données de tant d'équipes et de motos ?

Je n'ai pas encore cette expérience. A Valence, j'étais concentré sur moi-même et je ne voulais me comparer à personne. Je voulais comprendre la moto. Avec huit motos en piste, tu peux faire beaucoup de comparaisons, mais cela peut aussi créer plus de confusion qu'on pourrait le penser. Lors des séances d'entraînement, on verra les différences.



J'espère qu'ils voudront comparer leurs données avec les miennes, car cela signifie toujours que l'on est rapide. Cependant, l'échange de données était également ouvert chez Honda et cela n'a pas beaucoup aidé. Mais il ne fait aucun doute que le fait d'avoir huit motos sur la piste aide.