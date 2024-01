Marc Márquez (Ducati): "Un sorriso di serenità".

Marc Márquez è ufficialmente un pilota Gresini Ducati dal 1° gennaio, il che gli consente di parlare apertamente della sua nuova squadra e, soprattutto, della sua nuova moto. In precedenza erano state pubblicate solo le dichiarazioni registrate dei test di Valencia, ma in occasione di un evento organizzato dal suo sponsor Estrella Galicia 0,0 a Madrid, dove vive la superstar trentenne, è apparso davanti alla stampa per la prima volta dal suo debutto sulla Desmosedici GP23.

"Il sorriso a Valencia era un sorriso di serenità", ha commentato il sei volte campione della MotoGP nella foto dai box Gresini che ha fatto il giro del mondo dopo la sua prima uscita in Ducati a Valencia. "Posso guidare una moto diversa", ha detto a se stesso l'ex pilota della Honda. Ma non è tutto, c'è molto da chiedere.

Marc, come ti sei sentito al primo test di Valencia?

È stato strano. Mi sono sentito molto a mio agio al primo test di Valencia, ma è stato strano non vedere i volti di Santi [Hernandez] o dei meccanici. Ma questi sono cambiamenti della vita che vanno affrontati con la massima motivazione possibile.

Come sta affrontando la sfida del nuovo anno?

Con calma, con un precampionato normale come non mi capitava da tempo. L'avambraccio che mi creava problemi è migliorato molto. Ora sono in grado di completare un normale programma di pre-campionato.



Mi aspetta molto lavoro per adattarmi alla moto e alla squadra. Prima devo adattarmi e poi, una volta raggiunto il livello, inizierò a cambiare le cose per sentirmi a mio agio con tutto.

Puoi dire qualcosa di più su come sono andati i test di Valencia?

È stato un buon test, il primo dopo tanto tempo di moto e di stile di guida. Si è parlato molto del sorriso che si è visto quando mi sono tolto il casco ed è stato un sorriso di serenità quando si può andare in pista con una moto diversa e vedere che si può guidare una moto diversa.



Per quanto abbia acquisito e fatto esperienza nel corso, iniziare un nuovo progetto mi ha permesso di rilassarmi, di fare solo dei giri senza lavorare sulla moto. Ma ora ho una lista per la Malesia e non vedo l'ora di andare su piste dove posso lavorare di più. Tutta la squadra mi sta aiutando a sentirmi il più possibile a mio agio e a essere il più veloce possibile.

Che differenza c'è tra la Ducati e la Honda?

È una moto diversa. I tempi sono diversi, ma alla fine si tratta di frenare il più tardi possibile e di accelerare il più presto possibile. Ma a Valencia sono sempre andato bene, quindi è importante andare su piste dove è più difficile per me.

La Desmosedici è una moto a cui puoi adattarti rapidamente?

Vedremo. Non ho intenzione di rispondere ora, ma fa parte del mio lavoro lottare. Quando una moto è buona, il pilota si adatta facilmente. La grande differenza tra essere veloci e molto veloci è la costanza. Non so se sarò veloce subito. Questa è la differenza che fanno i bravi piloti, ma tutto dipende da quanto velocemente mi adatterò alla moto.

Marc, cosa ne pensi dell'approccio della Ducati, che permette di confrontare i dati di tanti team e moto?

Non ho ancora questa esperienza. A Valencia ero concentrato su me stesso e non volevo confrontarmi con nessuno. Volevo capire la moto. Con otto moto in pista si possono fare molti paragoni, ma questo può anche portare a una maggiore confusione di quanto si possa pensare. Le differenze si vedranno nelle sessioni di prove.



Spero che vogliano confrontare i loro dati con i miei, perché questo significa sempre essere veloci". Tuttavia, lo scambio di dati era aperto anche alla Honda e questo non ha aiutato molto. Ma è indubbio che avere otto moto in pista aiuta.