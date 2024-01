Marc Márquez (Ducati): "Um sorriso de serenidade"

Marc Márquez é oficialmente um piloto da Gresini Ducati desde 1 de janeiro, o que lhe permite falar abertamente sobre a sua nova equipa e, acima de tudo, sobre a sua nova moto. Anteriormente, apenas tinham sido publicadas as declarações gravadas do teste de Valência, mas num evento organizado pelo seu patrocinador Estrella Galicia 0,0 em Madrid, onde vive a estrela de 30 anos, ele apareceu em frente à imprensa pela primeira vez desde a sua estreia com a Desmosedici GP23.

"O sorriso em Valência era um sorriso de serenidade", comentou o hexacampeão de MotoGP na foto das boxes da Gresini que deu a volta ao mundo depois da sua primeira corrida com a Ducati em Valência. "Eu posso pilotar uma moto diferente", disse a figura de proa da Honda de longa data para si mesmo. Mas isso não foi tudo, havia muito a perguntar.

Marc, como é que se sentiu no primeiro teste em Valência?

Foi estranho. Senti-me muito confortável no primeiro teste em Valência, mas foi estranho não ver as caras do Santi [Hernandez] ou dos mecânicos. Mas estas são mudanças na vida que temos de encarar com a maior motivação possível.

Como está a encarar o desafio que o novo ano lhe traz?

Com calma, com uma pré-temporada normal como há muito tempo não tinha. O antebraço que me estava a causar problemas melhorou muito. Estou agora em condições de cumprir um programa normal de pré-época.



Tenho muito trabalho pela frente para me adaptar à moto e à equipa. Primeiro tenho de me adaptar e depois, quando tivermos o nível, começarei a mudar as coisas para me sentir confortável com tudo.

Pode dizer-nos um pouco mais sobre como correu o teste de Valência?

Foi um bom teste - o primeiro teste depois de tanto tempo numa mota e com o estilo de condução. Falou-se muito do sorriso que se viu quando tirei o capacete e foi um sorriso de serenidade quando se pode ir para a pista com uma mota diferente e ver que se pode conduzir uma mota diferente.



Por muito que tenha ganho e experiência na aula, começar um novo projeto permitiu-me relaxar, fazer apenas voltas sem trabalhar na mota. Mas agora tenho uma lista para a Malásia e estou ansioso por chegar às pistas onde posso trabalhar mais. Toda a equipa está a ajudar-me a sentir-me o mais confortável possível e a ser o mais rápido possível.

Como é que a Ducati é diferente da Honda?

É uma mota diferente. O tempo é diferente, mas no final trata-se de travar o mais tarde possível e acelerar o mais cedo possível. Mas eu sempre fui bom em Valência, por isso é importante ir para pistas onde é mais difícil para mim.

A Desmosedici é uma moto a que te podes adaptar rapidamente?

Veremos. Não vou responder a isso agora, mas faz parte do meu trabalho lutar. Quando uma mota é boa, o piloto adapta-se facilmente. A grande diferença entre ser rápido e ser muito rápido é a consistência. Não sei se vou ser rápido rapidamente. É essa a diferença que os bons pilotos fazem, mas tudo depende da rapidez com que me adapto à mota.

Marc, o que achas da abordagem da Ducati, que te permite comparar dados de tantas equipas e motos?

Ainda não tenho essa experiência. Em Valência estava concentrado em mim próprio e não me queria comparar com ninguém. Queria compreender a mota. Com oito motos em pista, é possível fazer muitas comparações, mas isso também pode levar a mais confusão do que se pensa. Veremos as diferenças nas sessões de treinos.



Espero que eles queiram comparar os seus dados com os meus, porque isso significa sempre que somos rápidos. No entanto, a troca de dados também estava aberta na Honda e isso não ajudou muito. Mas não há dúvida de que ter oito motas em pista ajuda.