Pertamina Enduro VR46 Racing: Apresentação em direto

Tal como previsto, a equipa de MotoGP de Valentino Rossi, com o novo patrocinador Pertamina Enduro, apresentará as cores de Bezzecchi e Di Giannantonio para a época de 2024 em 24 de janeiro.

O título "FLUO STREAM" e os gráficos do anúncio oficial da apresentação da equipa VR46 2024 sugerem que o amarelo néon tipicamente brilhante também desempenhará um papel decisivo no design com o novo homónimo Pertamina Enduro, uma empresa indonésia de óleo mineral. Vamos descobrir exatamente qual será o aspeto da Ducati Desmosedici GP23 de Marco Bezzecchi e do seu novo companheiro de equipa Fabio Di Giannantonio na quarta-feira, 24 de janeiro, a partir das 15 horas.

É nessa altura que a VR46 Racing Team se apresenta oficialmente com a sua nova formação no Palariccione, o moderno centro de congressos em Riccione, na costa do Adriático. Será feita uma transmissão em direto para os fãs no canal YouTube e nos canais oficiais das redes sociais.

A Gresini Racing (20 de janeiro) e a equipa de fábrica da Ducati (22 de janeiro) darão início às tradicionais apresentações das equipas em Itália nos dias que antecedem o evento.

Apresentações das equipas de MotoGP 2024

20 de janeiro: Gresini Racing, Riccione/Itália

22 de janeiro: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Itália

24 de janeiro: Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Itália

26 de janeiro: Trackhouse Racing, Los Angeles/EUA