¿Cuál es el límite del debutante en Ducati Marc Márquez?

Después de once años, seis títulos de MotoGP, cinco Triple Corona, 59 victorias en GP, 101 podios y 64 poles sobre la RC213V, Marc Márquez se despide del equipo oficial Repsol Honda al final de la temporada 2023 gracias a una rescisión anticipada de contrato, para pilotar en 2024 una Ducati Desmosedici GP23 de la temporada anterior para el equipo privado Gresini Racing Team.

Las expectativas del ocho veces campeón del mundo son enormes. La propia superestrella de 30 años se esfuerza por actuar con moderación.

Marc, ¿por qué se arriesgó a cambiar de aires?

Para dar un paso en mi carrera deportiva, para encontrar una solución. Porque si te quedas quieto, no llegas a ninguna parte. Hay que dar pasos y eso es lo que hice para seguir teniendo mariposas en el estómago y continuar mi carrera.

No todo el mundo en Ducati pensaba que necesitaban un Marc Márquez en sus ya fuertes filas. ¿Notaste una ligera reticencia, un titubeo?

Nunca tuve esa sensación, si no, no habría dado este paso. Siempre he intentado ignorar los titulares. Siempre pude contar con el apoyo de Gresini, me dieron mi tiempo y por eso hice el cambio al Gresini Racing Team. Nunca me presionaron hasta que tuve una idea clara en la cabeza.

¿Sentiste cierto temor o al menos respeto por parte de tus rivales con tu paso a Ducati?

En ese caso, no veo ningún miedo en el campo. Soy un piloto más. Sí, cuando ganas cuatro títulos seguidos quizás puedes crear miedo, pero yo vengo de una situación en la que me han ganado muchos pilotos, pilotos jóvenes y motivados, y también tengo que reinventarme y ver lo que hacen los demás.



Me enfrento a pilotos que llevan muchos años con la misma moto y deberían estar por delante de mí, mientras que mi trabajo será dar el 100%. Tendremos que trabajar mucho en la moto y tendremos todas las opciones para elegir, con las lógicas diferencias entre un equipo oficial y uno privado. Mi trabajo será dar el 100%.

Se le ve relajado.

Estoy relajado porque puedo seguir mi propio ritmo y eso es importante. Estoy deseando que lleguen las pruebas de Malasia porque me siento preparado. Tengo ganas, pero no estoy nervioso. La voluntad está ahí, pero no se puede ir a ciegas. Poco a poco intentaremos trabajar lo mejor posible y si puedo mejorar los resultados, lo intentaré, como cualquier otro piloto. Pero como piloto Ducati, con los tres primeros del Mundial en la misma moto, no puedes luchar directamente con ellos. Tienes que construir eso.

¿Cuál es el límite de Marc Márquez?

Las expectativas son altas en todo el mundo y es parte de mi trabajo ignorar todo eso. Es tan difícil como siempre, incluso más después de tres años difíciles... Por eso no se pueden crear expectativas antes de que empiece la temporada. Es importante actuar con moderación, tomárselo carrera a carrera, porque eso nos permitirá trabajar con más calma.

¿Es posible ser campeón del mundo con una Ducati del equipo cliente?

Sigue siendo la misma cuestión que ya he mencionado. Lo siento, pero sería un error pensar en el título, sobre todo porque llevo dos años sin ganar. En un par de carreras al sprint me he mantenido en cabeza, pero no se puede pretender empezar así un nuevo proyecto. Las esperanzas están ahí, pero no se puede comprar nada con eso. Se trata de disfrutar e intentar estar delante. Pero no se puede predecir la temporada antes de que acabe la pretemporada.