Où se situe la limite de la nouvelle Ducati Marc Márquez ?

Après onze ans, six titres MotoGP, cinq triples couronnes, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions sur la RC213V, Marc Márquez a fait ses adieux à l'équipe d'usine Repsol-Honda à la fin de la saison 2023 grâce à une résiliation anticipée de son contrat, pour enfourcher en 2024 une Ducati Desmosedici GP23 de la saison écoulée dans l'équipe privée Gresini Racing.

Les attentes envers l'octuple champion du monde sont énormes. La superstar de 30 ans s'efforce elle-même de faire preuve de retenue.

Marc, pourquoi as-tu pris le risque de changer de moto ?

Pour franchir une étape dans ma carrière sportive, pour trouver une solution. Car si tu restes immobile, tu n'avanceras pas. Tu dois faire des pas et c'est ce que j'ai fait pour continuer à avoir des papillons dans le ventre et pouvoir poursuivre ma carrière.

Tout le monde chez Ducati n'était pas d'avis qu'ils avaient besoin d'un Marc Márquez dans leurs rangs déjà bien fournis. As-tu constaté une légère réticence, une hésitation ?

Je n'ai jamais eu ce sentiment, sinon je n'aurais pas fait ce pas. J'ai toujours essayé d'ignorer les gros titres. J'ai toujours pu compter sur le soutien de Gresini, ils m'ont laissé mon temps et c'est pour cela que le passage au Gresini Racing Team s'est fait. Ils ne m'ont jamais mis la pression jusqu'à ce que j'aie une idée claire dans ma tête.

As-tu ressenti chez tes rivaux une certaine peur, ou du moins un certain respect, lié à ton passage chez Ducati ?

Dans ce cas, je ne vois pas de peur dans le peloton. Je suis simplement un pilote de plus. Oui, quand tu gagnes quatre titres d'affilée, tu peux peut-être générer de la peur, mais je viens d'une situation où j'ai été battu par beaucoup de pilotes, des jeunes motivés, et je dois aussi me réinventer et voir ce que font les autres.



J'ai affaire à des pilotes qui sont sur la même moto depuis de nombreuses années et qui devraient être devant moi, alors que mon travail sera de me donner à 100 %. Nous devrons beaucoup travailler sur la moto et nous aurons le choix entre toutes les options, avec les différences logiques entre une équipe officielle et une équipe privée. Mon travail sera de me donner à 100 %.

Tu as l'air détendu.

Je suis détendu parce que je peux suivre mon propre rythme et c'est important. J'attends avec impatience les tests en Malaisie parce que je me sens prêt. J'ai hâte, mais je ne suis pas nerveux. La volonté est là, mais tu ne peux pas te lancer à l'aveuglette. Petit à petit, nous allons essayer de travailler aussi bien que possible et, si je peux améliorer les résultats, j'essaierai, comme n'importe quel autre pilote. Mais en tant que pilote Ducati, avec le top 3 du championnat du monde sur la même marque, on ne peut pas se battre directement avec eux. Il faut construire cela.

Où se situe la limite de Marc Márquez ?

Les attentes sont grandes dans le monde entier et mon travail consiste à faire abstraction de tout cela. C'est aussi difficile que d'habitude, encore plus après trois années difficiles... C'est pourquoi on ne peut pas créer d'attentes avant même que la saison ne commence. Il est important de faire preuve de retenue, d'aborder les choses course par course, car cela nous permettra de travailler avec plus de sérénité.

Est-il possible de devenir champion du monde sur une Ducati du team client ?

C'est toujours le même sujet que j'ai déjà abordé. Je suis désolé, mais ce serait une erreur de penser au titre, surtout que cela fait deux ans que je n'ai pas gagné. Dans quelques courses de sprint, je suis resté devant, mais on ne peut pas espérer commencer un nouveau projet comme ça. Les espoirs sont là, mais on ne peut rien acheter de cela. Il s'agit d'en profiter et d'essayer d'aller de l'avant. Avant même que la pré-saison ne soit terminée, on ne peut pas prévoir la saison.