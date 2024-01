Qual è il limite del debuttante Ducati Marc Márquez?

Dopo undici anni, sei titoli della MotoGP, cinque Triple Crown, 59 vittorie nei GP, 101 podi e 64 pole position in sella alla RC213V, Marc Márquez ha detto addio al team ufficiale Repsol Honda alla fine della stagione 2023 grazie a una risoluzione anticipata del contratto, per guidare una Ducati Desmosedici GP23 della stagione precedente per il team privato Gresini Racing nel 2024.

Le aspettative dell'otto volte campione del mondo sono enormi. La stessa superstar trentenne si sta sforzando di essere contenuta.

Marc, perché hai corso il rischio di cambiare?

Per fare un passo avanti nella mia carriera sportiva, per trovare una soluzione. Perché se si sta fermi, non si va da nessuna parte. Bisogna fare dei passi ed è quello che ho fatto per continuare ad avere le farfalle nello stomaco e proseguire la mia carriera.

Non tutti in Ducati pensavano di aver bisogno di un Marc Márquez nelle loro già forti fila. Ha notato una leggera riluttanza, un'esitazione?

Non ho mai avuto questa sensazione, altrimenti non avrei fatto questo passo. Ho sempre cercato di ignorare i titoli dei giornali. Ho sempre potuto contare sul supporto di Gresini, mi hanno concesso il mio tempo ed è per questo che sono passato al Gresini Racing Team. Non mi hanno mai messo sotto pressione finché non avevo un'idea chiara in testa.

Ha sentito un certo timore o almeno un certo rispetto da parte dei suoi rivali con il passaggio alla Ducati?

In questo caso, non vedo alcun timore sul campo. Sono solo un altro pilota. Sì, quando si vincono quattro titoli di fila si può forse creare paura, ma io vengo da una situazione in cui sono stato battuto da molti piloti, da piloti giovani e motivati, e devo anche reinventarmi e vedere cosa fanno gli altri.



Mi trovo di fronte a piloti che guidano la stessa moto da molti anni e che dovrebbero essere più avanti di me, mentre il mio compito sarà quello di dare il 100 per cento. Dovremo lavorare molto sulla moto e avremo tutte le opzioni tra cui scegliere, con le logiche differenze tra un team ufficiale e uno privato. Il mio compito sarà quello di dare il 100 per cento.

Sembra rilassato.

Sono rilassato perché posso seguire il mio ritmo e questo è importante. Non vedo l'ora di affrontare i test in Malesia perché mi sento pronto. Non vedo l'ora, ma non sono nervoso. La volontà c'è, ma non si può andare alla cieca. Un po' alla volta cercheremo di lavorare al meglio e se potrò migliorare i risultati, ci proverò, come ogni altro pilota. Ma come pilota Ducati, con i primi tre del campionato mondiale sulla stessa moto, non puoi lottare direttamente con loro. Devi costruirlo.

Qual è il limite di Marc Márquez?

Le aspettative sono alte in tutto il mondo e fa parte del mio lavoro ignorare tutto questo. È difficile come sempre, ancora di più dopo tre anni difficili... Per questo non si possono creare aspettative prima ancora che la stagione sia iniziata. È importante essere moderati, affrontare gara per gara, perché questo ci permetterà di lavorare con più calma.

È possibile diventare campione del mondo con una Ducati del team clienti?

È sempre lo stesso problema di cui ho già parlato. Mi dispiace, ma sarebbe un errore pensare al titolo, soprattutto perché sono due anni che non vinco. In un paio di gare sprint sono rimasto davanti, ma non si può pensare di iniziare un nuovo progetto in questo modo. Le speranze ci sono, ma non si può trarre nulla da questo. L'importante è divertirsi e cercare di arrivare davanti. Ma non si può prevedere la stagione prima della fine del precampionato.