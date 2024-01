Qual é o limite do estreante da Ducati Marc Márquez?

"Seria um erro pensar no título", diz o recém-chegado à Gresini Marc Márquez sobre as elevadas expectativas. Ele também revela a sua impressão sobre a reação nos círculos da Ducati e entre os seus rivais.

Após onze anos, seis títulos de MotoGP, cinco vitórias na Tripla Coroa, 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions com a RC213V, Marc Márquez despediu-se da equipa de fábrica da Repsol Honda no final da época de 2023, graças a uma rescisão antecipada do contrato, para correr com uma Ducati Desmosedici GP23 da época anterior para a equipa privada Gresini Racing Team em 2024.

As expectativas do oito vezes campeão do mundo são enormes. A própria estrela de 30 anos está a esforçar-se por se conter.

Marc, porque é que correu o risco de fazer esta mudança?

Para dar um passo na minha carreira desportiva, para encontrar uma solução. Porque se ficarmos parados, não chegamos a lado nenhum. É preciso dar passos e foi isso que fiz para continuar a ter borboletas no estômago e continuar a minha carreira.

Nem toda a gente na Ducati achava que precisava de um Marc Márquez nas suas já fortes fileiras. Notou uma ligeira relutância, uma hesitação?

Nunca tive essa sensação, caso contrário não teria dado este passo. Sempre tentei ignorar os cabeçalhos. Sempre pude contar com o apoio da Gresini, deram-me o meu tempo e foi por isso que mudei para a Gresini Racing Team. Nunca me pressionaram até eu ter uma ideia clara na minha cabeça.

Sentiu um certo medo ou, pelo menos, respeito por parte dos seus rivais com a sua mudança para a Ducati?

Nesse caso, não vejo qualquer receio no terreno. Sou apenas mais um piloto. Sim, quando se ganha quatro títulos consecutivos, talvez se possa criar medo, mas eu venho de uma situação em que fui derrotado por muitos pilotos, por pilotos jovens e motivados, e também tenho de me reinventar e ver o que os outros estão a fazer.



Tenho de me reinventar e ver o que os outros estão a fazer. Enfrento pilotos que andam na mesma mota há muitos anos e que deviam estar à minha frente, mas o meu trabalho será dar 100 por cento. Teremos de trabalhar muito na moto e teremos todas as opções para escolher, com as diferenças lógicas entre uma equipa oficial e uma equipa privada. O meu trabalho será dar 100 por cento.

Parece relaxado.

Estou descontraído porque posso seguir o meu próprio ritmo e isso é importante. Estou ansioso pelos testes na Malásia porque me sinto preparado. Estou ansioso, mas não estou nervoso. A vontade está lá, mas não se pode ir às cegas. Pouco a pouco, vamos tentar trabalhar o melhor possível e se puder melhorar os resultados, vou tentar - como qualquer outro piloto. Mas como piloto da Ducati, com os três primeiros do campeonato do mundo na mesma moto, não se pode lutar diretamente com eles. É preciso construir isso.

Qual é o limite de Marc Márquez?

As expectativas são elevadas em todo o mundo e faz parte do meu trabalho ignorar tudo isso. É mais difícil do que nunca, ainda mais depois de três anos difíceis... É por isso que não se pode criar expectativas antes mesmo de a temporada começar. É importante ter contenção, fazer corrida a corrida, porque isso permite-nos trabalhar com mais calma.

É possível ser campeão do mundo numa Ducati de uma equipa cliente?

Esta é ainda a mesma questão que já mencionei. Lamento, mas seria um erro pensar no título, especialmente porque já não ganho há dois anos. Em algumas corridas de sprint fiquei na frente, mas não se pode esperar começar um novo projeto assim. As esperanças estão lá, mas não se pode comprar nada com isso. Trata-se de desfrutar e tentar chegar à frente. Mas não se pode prever a época antes de terminar a pré-época.