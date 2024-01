Marco Bezzecchi: "Me gustaría ser piloto oficial de Ducati"

Novato del Año en 2022, tres veces ganador de la temporada y tercero en el Campeonato del Mundo en 2023: Marco Bezzecchi se consolidó como uno de los mejores pilotos de la categoría reina la pasada temporada. Tras su primera victoria en MotoGP bajo la lluvia de Termas de Río Hondo, llegó a liderar la clasificación durante un tiempo y, a pesar de romperse la clavícula en un entrenamiento en el Rancho Rossi, se mantuvo entre los tres primeros del mundial hasta el final.

Por ello, Ducati Corse habría ofrecido a "Bez" una moto de trabajo en el Prima Pramac Racing Team en verano, pero el protegido de VR46 decidió quedarse en el equipo de Rossi, aunque sólo dispondrá del material del año pasado allí en 2024. En esta entrevista, el italiano de 25 años explica sus pensamientos y sus próximos objetivos.

Marco, probablemente dice mucho de VR46 que hayas decidido quedarte con Pramac y no optar por un paquete de fábrica.

Fue una decisión difícil porque Ducati me ofreció un paquete de fábrica. No sé si hubiera sido completamente de fábrica o un paso intermedio, pero para mí se trataba de que en MotoGP hoy en día hay que conseguir el rendimiento muy rápidamente. Gardner, por ejemplo, ganó el Campeonato del Mundo [de Moto2] y después de eso...



Sabía que para mí el lado humano era muy importante y había construido esa relación con mi tripulación y mi equipo. Cuando sabes que tienes que rendir muy rápido, tener esa presión cuando cambias de equipo: No saber si sentirías lo mismo, si construirías la misma relación y mantendrías la misma forma de trabajar que con mi actual jefe de equipo, porque probablemente no habría podido llevarme a Matteo [Flamigni] conmigo... Simplemente necesitas esa sensación. Es difícil de describir, pero seguro que me entiendes.



Al final, me dije: "¿Por qué debería cambiar de un equipo cliente a otro equipo cliente?". Mi objetivo -como el de cualquier piloto de MotoGP- es entrar en un equipo de fábrica. La VR46 Riders Academy ha estado trabajando desde mi debut en Moto3 para prepararme para un equipo de fábrica. Han hecho tanto por mí, ¿por qué iba a dejarlos para ir a otro equipo satélite?



Claro, una moto de fábrica, un paquete de fábrica, es muy interesante y me encantaría tenerlo, incluso en este equipo, pero al final del día sé que puedo conseguir muy buenos resultados, incluso con un paquete que tiene un año, porque el paquete Ducati es muy competitivo. Esas fueron las ideas que tuve y al final decidí quedarme.

¿Hay algo que deba hacer de forma diferente en 2024?

Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden mejorar, siempre es así. Nunca dejas de aprender en este deporte, en ningún deporte. En MotoGP, el nivel es muy alto en este momento y puedes marcar la diferencia con los detalles. Hay muchas pequeñas cosas en las que me gustaría trabajar.



Mi enfoque de los fines de semana, por ejemplo, siempre quiero estar tranquilo, como el año pasado, pero quizás un poco más. Quiero tener la cabeza totalmente relajada para poder concentrarme mejor en las decisiones importantes cuando esté sobre la moto y en los boxes. Quiero mejorar mi pilotaje, mi entrenamiento y todo para ser más fuerte.

¿Cómo puedes mejorar en los boxes?

Tener a Vale es una gran ventaja. Es fantástico cuando está allí, pero también me apoya mucho cuando está en casa. Puedo preguntarle cualquier cosa y siempre intentará ayudarme. También puedo compararme con los demás, puedo estudiar los datos e intentar mejorar.

¿Te interesaría un puesto como piloto de fábrica no Ducati en 2025?

Me gustaría ser piloto oficial de Ducati. Es mi sueño porque me gusta mucho cómo trabajan. Me gusta el proyecto, me gusta todo. Tengo que decir que los otros fabricantes están cada vez más cerca en términos de nivel, ya no hay una velocidad superior ni nada por el estilo. Lo que marca la diferencia es que somos ocho pilotos realmente fuertes.



Por supuesto, todos los pilotos son fuertes y no me malinterpretes, pero ocho pilotos fuertes en la misma moto es una ventaja en comparación con los dos pilotos fuertes de Yamaha, por ejemplo. Es normal. Me gustaría quedarme en Ducati, pero ya veremos.