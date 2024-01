Marco Bezzecchi : "J'aimerais être pilote d'usine Ducati".

L'as de VR46-Ducati Marco Bezzecchi parle de son maintien dans le team Rossi, de l'importance de "Vale" et des bonnes relations avec son équipe - et jette un premier regard sur 2025.

Encore Rookies de l'année en 2022, triple vainqueur de la saison et troisième du championnat du monde en 2023 : Marco Bezzecchi s'est établi comme pilote de pointe de la catégorie reine la saison dernière. Après sa première victoire en MotoGP sous la pluie à Termas de Río Hondo, il a même pris la tête du classement pendant un certain temps et, malgré une fracture de la clavicule lors de l'entraînement au Ranch Rossi, il s'est maintenu dans le top 3 du championnat du monde jusqu'à la fin.

Ducati Corse aurait donc proposé à "Bez" une moto d'usine au sein du Prima Pramac Racing Team cet été, mais le protégé de VR46 a décidé de rester dans l'équipe de Rossi, même s'il n'y disposera que du matériel de l'année précédente en 2024. Dans cette interview, l'Italien de 25 ans nous fait part de ses réflexions et de ses prochains objectifs.

Marco, le fait que tu aies décidé de rester chez Pramac plutôt que d'opter pour un package d'usine en dit long sur VR46.

C'était une décision difficile parce que Ducati m'a proposé un package Factory. Je ne sais pas si cela aurait été complètement Factory ou une étape intermédiaire, mais pour moi, il s'agissait du fait qu'en MotoGP aujourd'hui, tu dois être très rapide dans la performance. Gardner, par exemple, a gagné le championnat du monde [Moto2] et ensuite...



Je savais que pour moi, le côté humain était très important et j'avais construit cette relation avec mon équipe et mon team. Quand on sait que l'on doit performer très vite - puis avoir cette pression quand on change d'équipe : Ne pas savoir si vous vous sentiriez de la même façon, si vous pourriez établir la même relation et conserver la même façon de travailler qu'avec mon chef d'équipe actuel, parce que je n'aurais probablement pas pu emmener Matteo [Flamigni]... Vous avez juste besoin de ce sentiment. C'est difficile à décrire, mais vous comprenez certainement ce que je veux dire.



À la fin, je me suis dit : "Pourquoi devrais-je passer d'une équipe cliente à une autre équipe cliente ?" Mon objectif - comme pour tout pilote de MotoGP - est d'intégrer une équipe d'usine. La VR46 Riders Academy travaille depuis mes débuts en Moto3 pour me faire évoluer vers un team d'usine. Ils ont tellement fait pour moi, pourquoi devrais-je les quitter pour aller dans une autre équipe satellite ?



Bien sûr, une moto d'usine, un package Factory, c'est très intéressant et j'aimerais beaucoup l'avoir, même dans cette équipe, mais je sais en fin de compte que je peux obtenir d'assez bons résultats même avec un package qui a un an, parce que le package Ducati est très compétitif. C'est ce à quoi j'ai pensé et j'ai finalement décidé de rester.

Y a-t-il quelque chose que tu dois faire différemment en 2024 ?

Bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer, c'est toujours comme ça. On n'a jamais fini d'apprendre dans ce sport, dans aucun sport. En MotoGP, le niveau est très élevé en ce moment et on peut vraiment faire la différence avec les détails. Il y a beaucoup de petites choses sur lesquelles j'aimerais travailler.



Mon approche des week-ends par exemple, je veux toujours être calme, comme je l'ai déjà fait l'année dernière, mais peut-être encore un peu plus. Je veux être complètement détendu dans ma tête pour pouvoir mieux me concentrer sur les décisions importantes lorsque je suis sur la moto et dans le box. Je veux améliorer mon pilotage, mon entraînement et tout ce qui me permettra d'être plus fort.

Comment peux-tu t'améliorer dans le box ?

Avoir Vale est un grand avantage. C'est fantastique quand il est là, mais il nous soutient aussi beaucoup quand il est à la maison. Je peux tout lui demander et il essaiera toujours de m'aider. Je peux aussi me comparer aux autres, je peux étudier les données et essayer de m'améliorer.

Une place de pilote non-Ducati d'usine serait-elle intéressante pour toi en 2025 ?

J'aimerais bien être pilote d'usine pour Ducati. C'est un rêve pour moi, car j'aime vraiment la façon dont ils travaillent. J'aime le projet, tout me plaît. Je dois dire que les autres constructeurs se rapprochent de plus en plus en termes de niveau, il n'y a plus de vitesse supérieure ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui fait plus la différence, c'est que nous sommes huit pilotes vraiment forts.



Bien sûr, tous les pilotes sont forts et ne vous méprenez pas, mais huit pilotes forts sur la même moto, par exemple, c'est un avantage par rapport aux deux pilotes Yamaha forts. C'est normal. J'aimerais bien rester chez Ducati, mais nous verrons bien.