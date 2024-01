Marco Bezzecchi: "Mi piacerebbe essere un pilota Ducati".

Rookie of the Year nel 2022, tre volte vincitore della stagione e terzo nel Campionato del Mondo nel 2023: Marco Bezzecchi si è affermato come pilota di punta della classe regina nella scorsa stagione. Dopo la sua prima vittoria in MotoGP sotto la pioggia a Termas de Río Hondo, ha persino guidato la classifica per un certo periodo e, nonostante la rottura della clavicola in allenamento al Ranch Rossi, è rimasto tra i primi tre del campionato mondiale fino alla fine.

Ducati Corse avrebbe quindi offerto a "Bez" una moto da lavoro nel Prima Pramac Racing Team in estate, ma il pupillo di VR46 ha deciso di rimanere con la squadra di Rossi, anche se nel 2024 avrà a disposizione solo il materiale dell'anno scorso. In questa intervista, il 25enne italiano ci spiega i suoi pensieri e i suoi prossimi obiettivi.

Marco, probabilmente la dice lunga sulla VR46 il fatto che tu abbia deciso di rimanere con Pramac e di non optare per un pacchetto factory.

È stata una decisione difficile, perché la Ducati mi ha fatto l'offerta di un pacchetto factory. Non so se sarebbe stato un pacchetto completamente Factory o un passo intermedio, ma per me si trattava del fatto che in MotoGP al giorno d'oggi bisogna ottenere le prestazioni molto rapidamente. Gardner, per esempio, ha vinto il Campionato del Mondo [Moto2] e poi...



Sapevo che per me il lato umano era molto importante e avevo costruito quel rapporto con il mio equipaggio e la mia squadra. Quando si sa di dover fare una prestazione molto rapida, si ha questa pressione quando si cambia squadra: Non sapere se ti sentirai allo stesso modo, se costruirai lo stesso rapporto e manterrai lo stesso modo di lavorare con il mio attuale capo equipaggio, perché probabilmente non sarei stato in grado di portare Matteo [Flamigni] con me... Hai bisogno di quella sensazione. È difficile da descrivere, ma sono sicuro che capite cosa intendo.



Alla fine mi sono detto: "Perché dovrei passare da un team clienti a un altro team clienti?". Il mio obiettivo, come quello di ogni pilota della MotoGP, è di entrare a far parte di un team ufficiale. La VR46 Riders Academy ha lavorato fin dal mio debutto in Moto3 per costruirmi un team ufficiale. Hanno fatto così tanto per me, perché dovrei lasciarli per andare in un altro team satellite?



Certo, una moto ufficiale, un pacchetto ufficiale, è molto interessante e mi piacerebbe averlo, anche in questo team, ma alla fine so che posso ottenere buoni risultati anche con un pacchetto vecchio di un anno, perché il pacchetto Ducati è molto competitivo. Questi erano i miei pensieri e alla fine ho deciso di rimanere.

C'è qualcosa che devi fare in modo diverso nel 2024?

Certo, ci sono molte cose che possono essere migliorate, è sempre così. Non si smette mai di imparare in questo sport, in qualsiasi sport. In MotoGP, il livello è molto alto al momento e si può davvero fare la differenza con i dettagli. Ci sono molte piccole cose su cui vorrei lavorare.



Il mio approccio al fine settimana, per esempio: voglio essere sempre calmo, come l'anno scorso, ma forse un po' di più. Voglio essere completamente rilassato nella mia testa per potermi concentrare meglio sulle decisioni importanti quando sono sulla moto e ai box. Voglio migliorare la mia guida, il mio allenamento e tutto quanto per essere più forte.

Come puoi migliorare ai box?

Avere Vale è un grande vantaggio. È fantastico quando è lì, ma è anche di grande supporto quando è a casa. Posso chiedergli qualsiasi cosa e lui cercherà sempre di aiutarmi. Posso anche confrontarmi con gli altri, posso studiare i dati e cercare di migliorare.

Un ruolo come pilota non Ducati sarebbe interessante per te nel 2025?

Mi piacerebbe essere un pilota ufficiale Ducati. È un mio sogno perché mi piace molto il loro modo di lavorare. Mi piace il progetto, mi piace tutto. Devo dire che gli altri costruttori si stanno avvicinando sempre di più in termini di livello, non c'è più una velocità superiore o altro. Ciò che fa la differenza è che siamo otto piloti molto forti.



Naturalmente tutti i piloti sono forti, non fraintendetemi, ma otto piloti forti sulla stessa moto sono un vantaggio rispetto ai due piloti forti della Yamaha, per esempio. È normale. Mi piacerebbe rimanere con la Ducati, ma vedremo".