Marco Bezzecchi: "Gostaria de ser piloto de fábrica da Ducati"

Marco Bezzecchi, o ás da VR46 Ducati, fala sobre a sua permanência na equipa Rossi, a importância do "Vale" e a boa relação com a sua equipa - e dá uma primeira vista de olhos a 2025.

Estreante do Ano em 2022, três vezes vencedor da época e terceiro no Campeonato do Mundo em 2023: Marco Bezzecchi estabeleceu-se como um piloto de topo na categoria rainha na época passada. Após a sua primeira vitória no MotoGP à chuva nas Termas de Río Hondo, chegou a liderar a classificação durante algum tempo e, apesar de ter partido a clavícula durante os treinos no Rancho Rossi, manteve-se entre os três primeiros do campeonato do mundo até ao final.

A Ducati Corse teria, portanto, oferecido a "Bez" uma moto de trabalho na Prima Pramac Racing Team no verão, mas o protegido do VR46 decidiu ficar com a equipa Rossi, mesmo que só tenha o material do ano passado em 2024. Nesta entrevista, o italiano de 25 anos explica o que pensa e os seus próximos objectivos.

Marco, provavelmente diz muito sobre o VR46 o facto de ter decidido ficar com a Pramac e não optar por um pacote de fábrica.

Foi uma decisão difícil porque a Ducati fez-me a oferta de um pacote de fábrica. Não sei se teria sido completamente de fábrica ou um passo intermédio, mas para mim foi o facto de, hoje em dia, no MotoGP, termos de obter o desempenho muito rapidamente. O Gardner, por exemplo, ganhou o Campeonato do Mundo [de Moto2] e depois disso...



Eu sabia que, para mim, o lado humano era muito importante e tinha construído essa relação com a minha equipa e com a minha equipa. Quando sabemos que temos de ter um desempenho muito rápido - depois temos essa pressão quando mudamos de equipa: Não saber se nos iríamos sentir da mesma forma, se iríamos construir a mesma relação e manter a mesma forma de trabalhar com o meu atual chefe de equipa, porque provavelmente não teria conseguido levar o Matteo [Flamigni] comigo... É preciso ter essa sensação. É difícil de descrever, mas tenho a certeza que percebem o que quero dizer.



No final, disse a mim próprio: "Porque é que hei-de mudar de uma equipa cliente para outra equipa cliente?" O meu objetivo - como o de qualquer piloto de MotoGP - é juntar-me a uma equipa de fábrica. A VR46 Riders Academy tem trabalhado desde a minha estreia na Moto3 para me preparar para uma equipa de fábrica. Eles fizeram tanto por mim, porque haveria de os deixar para ir para outra equipa satélite?



Claro, uma moto de fábrica, um pacote de fábrica, é muito interessante e eu adoraria tê-lo, mesmo nesta equipa, mas no final do dia sei que posso obter bons resultados mesmo com um pacote que tem um ano, porque o pacote da Ducati é muito competitivo. Foram estas as ideias que tive e acabei por decidir ficar.

Há alguma coisa que tenhas de fazer de forma diferente em 2024?

Claro que há muitas coisas que podem ser melhoradas, é sempre assim. Nunca se deixa de aprender neste desporto, em qualquer desporto. No MotoGP, o nível é muito elevado neste momento e podemos realmente fazer a diferença nos pormenores. Há muitas pequenas coisas em que eu gostaria de trabalhar.



A minha abordagem aos fins-de-semana, por exemplo, quero estar sempre calmo, como no ano passado, mas talvez um pouco mais. Quero estar completamente relaxado na minha cabeça para me poder concentrar melhor nas decisões importantes quando estou na mota e nas boxes. Quero melhorar a minha pilotagem, o meu treino e tudo para ser mais forte.

Como podes melhorar nas boxes?

Ter o Vale é uma grande vantagem. É fantástico quando ele está lá, mas também me dá muito apoio quando está em casa. Posso perguntar-lhe qualquer coisa e ele tenta sempre ajudar-me. Também me posso comparar com os outros, posso estudar os dados e tentar melhorar.

Seria interessante para si uma posição como piloto de fábrica não-Ducati em 2025?

Gostaria de ser piloto de fábrica da Ducati. É um sonho meu porque gosto muito da forma como eles trabalham. Gosto do projeto, gosto de tudo. Devo dizer que os outros construtores estão cada vez mais próximos em termos de nível, já não há uma velocidade superior ou qualquer outra coisa. O que faz a diferença é o facto de sermos oito pilotos muito fortes.



Claro que todos os pilotos são fortes e não me interpretem mal, mas oito pilotos fortes na mesma mota é uma vantagem em comparação com os dois pilotos fortes da Yamaha, por exemplo. Isso é normal. Gostaria de ficar com a Ducati, mas veremos.