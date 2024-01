Présentation des équipes : Lancement numérique de Red Bull KTM

Après le Pertamina Enduro VR46 Racing Team de Rossi, qui se présentera le 24 janvier à Riccione, c'est au tour du Red Bull KTM Factory Racing de confirmer jeudi la date de sa présentation : comme les années précédentes, l'équipe d'usine autrichienne a opté pour un lancement numérique, la date choisie étant le 12 février, soit le lundi de la semaine suivant les tests de Sepang (6 au 8 février).

C'est Gresini Racing qui ouvre le bal des présentations d'équipe - au sens propre du terme, puisque c'est l'une des boîtes de nuit les plus célèbres d'Italie qui a été choisie comme décor : Au Cocoricò de Riccione, le samedi soir 20 janvier à partir de 18h30, le look 2024 de la nouvelle recrue Ducati Marc Márquez et de son frère Alex sera dévoilé. Les équipes MotoE et Moto2 de Nadia Padovani se présenteront auparavant, dès 17h30.

Le prochain rendez-vous suivra directement : Ducati Corse invite, comme l'année dernière, dans la noble station de ski de Madonna di Campiglio, à l'événement de trois jours "Campioni in Pista", des champions sur la piste - enneigée dans ce cas. La présentation des équipes d'usine rouges du championnat du monde MotoGP et Superbike est prévue pour le lundi 22 janvier dans la matinée. En outre, le constructeur de Borgo Panigale présentera à cette occasion le nouveau projet de motocross dirigé par Paolo Ciabatti, directeur général depuis quelques semaines de la nouvelle division "Ducati Corse Off-Road".

Trackhouse Racing, l'équipe cliente d'Aprilia nouvellement formée par l'ex-pilote de Nascar Justin Marks, se présentera officiellement le 26 janvier à Los Angeles. Lors d'une première présentation du successeur de RNF, une RS-GP aux couleurs nationales américaines avait été dévoilée à Milan le 5 décembre, en hommage aux couleurs d'essai utilisées autrefois par Nicky Hayden et au patrimoine de la course moto aux États-Unis en général. Il faudra toutefois attendre un peu plus de deux semaines pour découvrir la livrée définitive pour la saison 2024.

Présentation des équipes MotoGP 2024

20 janvier : Gresini Racing, Riccione/Italie

22 janvier : Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Italie

24 janvier : Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Italie

26 janvier : Trackhouse Racing, Los Angeles/USA

12 février : Red Bull KTM Factory Racing, lancement numérique

Essais MotoGP de pré-saison 2024

01 au 03 février : Shakedown-Test Sepang (pour pilotes d'essai, rookies ainsi que pilotes sur des marques du groupe "concessions" D)

06 au 08 février : test de Sepang

19 et 20 février : test du Qatar