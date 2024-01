La VR46 Riders Academy de Rossi s'agrandit à nouveau

Depuis le départ d'Alberto Surra de la VR46 Riders Academy à la fin de la saison 2022, après seulement un an d'existence, aucun nouveau membre n'avait rejoint la célèbre école de talent de Valentino Rossi.

La troupe de Tavullia vient cependant d'annoncer que Matteo Gabarrini, qui a récemment participé à quelques séances d'entraînement, est désormais un membre officiel de la VR46 Riders Academy. Pour les observateurs de la scène, le nom de famille du jeune pilote devrait être familier - et effectivement : Matteo est le fils du chef d'équipe de Pecco Bagnaia, Cristian Gabbarini.

"Je suis très heureux de faire partie de l'Academy et je tiens à remercier Valentino et les responsables pour cette formidable opportunité", a souligné Matteo Gabarrini, 14 ans, qui a terminé huitième de la série italienne Pre-Moto3 en 2023 avec le Pasini Racing Team. "Les conditions sont réunies pour bien figurer cette année et je vais donner le maximum pour aller le plus loin possible".

On ne sait pas encore dans quelle série le plus jeune protégé de VR46 s'alignera en 2024. En revanche, il fait ces jours-ci ses débuts lors de la course de 100 km du Ranch Rossi, qui réunit des concurrents de haut niveau.