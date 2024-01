La VR46 Riders Academy di Rossi cresce di nuovo

Bagnaia, Bezzecchi, Marini, Morbidelli e Co. hanno ora un giovane compagno di allenamento in Matteo Gabbarini, che il campione del mondo della MotoGP in particolare dovrebbe già conoscere meglio.

Da quando Alberto Surra ha lasciato la VR46 Riders Academy alla fine della stagione 2022 dopo un solo anno, nessun nuovo membro era stato accettato nella famosa squadra di talenti di Valentino Rossi.

Ora, però, la squadra di Tavullia ha annunciato che Matteo Gabarrini, che ha recentemente preso parte a diverse sessioni di allenamento, è ora un membro ufficiale della VR46 Riders Academy. Gli osservatori della scena riconosceranno il cognome del giovane pilota: Matteo è infatti il figlio del capo equipaggio di Pecco Bagnaia, Cristian Gabbarini.

"Sono molto felice di far parte dell'Academy e vorrei ringraziare Valentino e i responsabili per questa grande opportunità", ha sottolineato il quattordicenne Matteo Gabarrini, che nel 2023 si è classificato ottavo nella serie italiana Pre-Moto3 con il Pasini Racing Team. "Ci sono le condizioni per fare bene quest'anno e darò il massimo per arrivare il più lontano possibile".

Non si sa ancora in quale serie il più giovane pupillo di VR46 gareggerà nel 2024. Invece, farà il suo debutto nella gara di 100 km di alto livello al Rossi Ranch in questi giorni.