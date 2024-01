A VR46 Riders Academy de Rossi está a crescer novamente

Bagnaia, Bezzecchi, Marini, Morbidelli e companhia têm agora um jovem parceiro de treino em Matteo Gabbarini, que o Campeão do Mundo de MotoGP, em particular, já deveria conhecer melhor.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Desde que Alberto Surra deixou a VR46 Riders Academy no final da temporada de 2022 após apenas um ano, nenhum novo membro foi aceite na famosa equipa de talentos de Valentino Rossi.

Agora, no entanto, a equipa sediada em Tavullia anunciou que Matteo Gabarrini, que participou recentemente em várias sessões de treino, é agora um membro oficial da VR46 Riders Academy. Os observadores da cena reconhecerão o apelido do jovem piloto - e de facto, Matteo é o filho do chefe de equipa de Pecco Bagnaia, Cristian Gabbarini.

"Estou muito feliz por fazer parte da Academia e gostaria de agradecer ao Valentino e aos responsáveis por esta grande oportunidade", sublinhou Matteo Gabarrini, de 14 anos, que terminou em oitavo lugar na série italiana Pré-Moto3 com a Pasini Racing Team em 2023. "As condições são boas para me sair bem este ano e vou dar o meu máximo para chegar o mais longe possível."

Ainda não se sabe em que série o mais jovem protegido do VR46 irá competir em 2024. Em vez disso, ele fará sua estréia na corrida de 100 km de alto calibre no Rossi Ranch nos dias de hoje.