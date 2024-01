Trágico: Anthony Gobert (48) es un paciente paliativo

La historia de Anthony Gobert no puede ser más triste. De 1994 a 2000, este piloto de 48 años subió al podio en 16 ocasiones en el Campeonato del Mundo de Superbike, incluidas ocho victorias. En 1995, vivió el momento deportivo más importante de su carrera deportiva con dos victorias y el cuarto puesto en el Campeonato del Mundo por detrás de Carl Fogarty, Troy Corser y Aaron Slight.

Gobert firmó un contrato de trabajo con Suzuki para el Campeonato del Mundo de 500cc en 1997. Sin embargo, tras dar positivo en un control antidopaje (sospecha de abuso de marihuana), fue dado de baja durante la temporada. A pesar de ello, terminó 15º en el Campeonato del Mundo con 44 puntos.

Un intento de reaparición en la categoría reina en 1999 con la máquina suiza MZ Weber 500cc con motor V4 swissauto también terminó prematuramente por motivos disciplinarios. En 2000, Kenny Roberts volvió a subir al australiano al tricilíndrico Modenas de 500cc como piloto sustituto, sumando un punto en Silverstone en 15ª posición.

En el Campeonato del Mundo de Motociclismo, Gobert realizó así un total de 13 apariciones en la categoría reina de 500cc, siendo su mejor resultado un 7º puesto en el GP de Austria de 1997.

Anthony siempre fue un perro rabioso y un ave del paraíso, tanto dentro como fuera de la pista; los aficionados le adoraban por ello. Pero a menudo se pasaba de frenada y más tarde se estrellaba por completo.

Gobert llamó la atención varias veces por su consumo de drogas y alcohol, por ejemplo en el Campeonato de EE.UU. de 2004. Por aquel entonces, estaba superando la pérdida de su novia de muchos años, Suni Dixon, fallecida en un accidente de tráfico en agosto.

En 2006, tuvo que ir a juicio por ser sorprendido con el carné de conducir caducado durante un control de tráfico. Durante el juicio, el ex piloto de élite admitió ser adicto a la heroína.

En mayo de 2008, el australiano saltó a los titulares por robar unos dólares a un jubilado de 70 años y a una mujer de 31, por lo que fue condenado por un tribunal de Surfers Paradise.

Después, las cosas se calmaron para el ex corredor de clase mundial. A principios de junio de 2019, el joven de entonces 44 años se enzarzó en una discusión de borrachos con otros clientes en un bar. Más tarde persiguieron a Gobert hasta su casa, le atacaron allí y le golpearon con bates de béisbol hasta que fue hospitalizado.

"Estaba tan maltrecho que no le reconocieron en la unidad de cuidados intensivos", relató entonces su hermano Aaron. "Cuando pudo hablar, se pusieron en contacto conmigo".

No fue la única pelea en la que Anthony se vio envuelto. A veces no tenía hogar, dormía en la calle e incluso dejó de fumar en un momento dado por falta de dinero.

En febrero de 2021, Aaron lanzó un llamamiento en las redes sociales en busca de su hermano, seis años mayor que él. Sus comentarios daban una idea profunda del estado de Anthony: "La última vez que lo vi, estaba sentado en una celda de la cárcel y se enteró de la muerte de nuestro padre. Se perdió el funeral".

Anthony, que se había metido en el mundo de las drogas, fue localizado rápidamente, y Aaron Gobert escribió conmovido en Facebook sobre el exitoso reencuentro familiar. "Estoy sentado en el sofá con 'Go Show'. Le he encontrado. Tenemos nuestra primera conversación en diez años. Me manda un agradecimiento y me dice que os echa de menos a todos y que me quiere. Voy a hacer todo lo posible para averiguar lo que Anthony quiere. Luego veré si puedo ayudarlo. Necesito conseguirle un lugar seguro para vivir. Luego tenemos que conseguir la ayuda de un abogado y ayudarle. Las historias que Anthony me ha contado son las más duras que he oído nunca. Ha dejado las drogas y pasó su cumpleaños completamente solo: estuvo completamente solo durante seis años".

Posteriormente se recaudó algo de dinero a través del sitio web de crowdfunding "GoFundMe", y gracias a Aaron, Anthony volvió a las andadas y se mudó a Sydney para estar cerca de su hermano.

La vida de Anthony Gobert ha ido en ascenso desde entonces, pero el abuso del alcohol y las drogas ha dejado profundas cicatrices. "Nos entristece anunciar que Anthony recibe actualmente cuidados paliativos en el hospital y que se encuentra en la fase final de su vida tras una corta enfermedad", anunció Aaron en Facebook.

Los cuidados paliativos pretenden aliviar las consecuencias de una enfermedad cuando no hay perspectivas de curación. Debe garantizar que la calidad de vida y la autodeterminación del paciente se mantengan en gran medida hasta el final.