Marc Márquez (Ducati): Una larga carrera como meta

Esta semana, los hermanos Márquez y, por tanto, el nuevo dúo de Gresini, comparecieron ante la prensa por primera vez este año en un acto organizado por Estrella Galicia 0,0. En respuesta a la pregunta obligada de si Marc le había preguntado a Alex todo sobre la Desmosedici, el destacado recién llegado de Ducati sonrió: "¡Quizá demasiado!".

Marc, te unes a un equipo en el que tu hermano es el veterano, por así decirlo, con un año de experiencia en el garaje de Gresini y en Ducati. ¿Es un poco como en 2020 en Repsol Honda, pero con los papeles invertidos?

Es una situación completamente diferente a la de 2020. Espero que sea diferente porque entonces nunca compartimos los boxes porque me lesioné en la primera carrera. Entonces tenía en mente el título, ahora sólo pienso en disfrutar encima de la moto y, si lo hago, los resultados llegarán.



Alex tiene experiencia con esta moto y ha luchado por la victoria con ella, así que creo que puedo aprender cosas de él.

Ha mencionado la larga lesión en la parte superior del brazo, ¿la cuarta operación en junio de 2022 trajo los beneficios esperados?

La cuarta operación mejoró mi vida porque el dolor era insoportable e incluso había cambiado mi carácter. En 2023 tuve muchas caídas que me sacaron de ritmo, pero el objetivo era continuar mi carrera deportiva muchos años más. Para ello, tengo que divertirme en la cima. Tengo que intentar mostrar una buena mejoría, para luego poder disfrutar carrera tras carrera.

¿Cómo se encuentra físicamente ahora? También te operaron del brazo después de la prueba de Valencia.

Me encuentro bien. Físicamente, me siento cada vez mejor. Buscaba esta regularidad para evitar lesiones y progresar adecuadamente.

¿Tiene una explicación de por qué surgieron los problemas con el síndrome compartimental después de once años?

Apenas tuve problemas en el antebrazo durante mucho tiempo. Empezó un poco al final de la temporada 2022, luego en 2023 los problemas se agravaron mucho más. En Le Mans, ya no podía frenar bien. Comprendí que tenía un problema, pero lo gestioné lo mejor que pude.



La explicación es sencilla: me operaron del brazo derecho, que es el lado en el que he tenido cuatro operaciones, y otros músculos tuvieron que compensar los déficits. No dudé en operarme después de las pruebas.

De vuelta al garaje Gresini: Tienes un nuevo jefe de equipo en Frankie Carchedi. ¿Cómo le ha conocido?

Sólo he pasado un día con él, pero hablamos mucho. Hablamos por teléfono, pero lo importante es que es un jefe de equipo dedicado que no conoce el tiempo. Si hay trabajo por hacer, se hace. Su entusiasmo es muy bueno y siempre mantiene la calma. Estaba relajado, seguía su propio plan y no se dejaba influir por nadie.

¿Cuándo se hará algo sobre el año que viene, si es que no se ha hablado ya?

Para el año que viene, para 2025, aún no se ha hablado nada con nadie. Tengo que ver cuál será la mejor situación mientras rinda bien en la pista.