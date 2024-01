Marc Márquez (Ducati) : Une longue carrière comme objectif

La nouvelle recrue de Gresini-Ducati, Marc Márquez (30 ans), s'exprime sur sa condition physique, son frère et coéquipier Alex Márquez, le nouveau chef d'équipe Frankie Carchedi et la situation actuelle pour 2025.

Cette semaine, les frères Márquez, et donc le nouveau duo Gresini, se sont présentés pour la première fois de l'année devant la presse lors d'un événement organisé par Estrella Galicia 0,0. A la question obligatoire de savoir si Marc avait assidûment questionné Alex sur la Desmosedici, l'éminent nouveau venu chez Ducati a souri : "Peut-être trop !"

Marc, tu arrives dans une équipe où ton frère est pour ainsi dire le vétéran, avec une année d'expérience dans le box Gresini et sur la Ducati. C'est donc un peu comme en 2020 chez Repsol Honda, mais avec les rôles inversés ?

C'est une situation complètement différente de 2020 - j'espère que c'est différent parce qu'à l'époque, nous n'avons jamais vraiment partagé le box parce que je me suis blessé lors de la première course. À l'époque, j'avais le titre en tête, maintenant je ne pense qu'à en profiter sur la moto et, si je le fais, les résultats viendront.



Alex a de l'expérience sur cette moto et s'est battu pour la victoire avec, je pense donc que je peux apprendre des choses de lui.

Tu as évoqué la longue blessure au bras, la quatrième opération en juin 2022 a-t-elle apporté les bénéfices escomptés ?

La quatrième opération a amélioré ma vie, car la douleur était insupportable et avait même changé mon caractère. En 2023, j'ai fait de nombreuses chutes qui m'ont fait perdre le rythme, mais l'objectif était de poursuivre ma carrière sportive pendant de nombreuses années encore. Pour cela, il faut que je prenne du plaisir, que je sois au top. Je dois essayer de montrer une bonne progression et nous pourrons en profiter course après course.

Comment te sens-tu physiquement en ce moment ? Tu as également subi une opération de "arm pump" après le test de Valence.

Je me sens bien. Physiquement, je me sens de mieux en mieux. J'ai recherché cette constance pour éviter les blessures et faire de bons progrès.

As-tu une explication sur la raison pour laquelle les problèmes de syndrome compartimental sont apparus après onze ans ?

Pendant longtemps, je n'ai pratiquement pas eu de problèmes avec l'avant-bras. Cela a commencé un peu à la fin de la saison 2022, puis les problèmes sont devenus beaucoup plus importants en 2023. Au Mans, je n'arrivais plus à actionner correctement les freins. J'ai compris que j'avais un problème, mais je l'ai géré du mieux que j'ai pu.



L'explication est simple : je me suis fait opérer du bras droit, c'est donc le côté sur lequel j'ai subi quatre opérations, et d'autres muscles ont dû compenser les déficits. Après les tests, je n'ai pas hésité à me faire opérer.

Retour au box Gresini : tu as un nouveau chef d'équipe en la personne de Frankie Carchedi. Comment as-tu fait sa connaissance ?

Je n'ai passé qu'une journée avec lui, mais nous discutons beaucoup. Nous nous parlons au téléphone, mais l'important, c'est que c'est un crew chief dévoué qui ne connaît pas l'heure. S'il y a plus de travail à faire, il le fera. Son enthousiasme est très bon, en plus il garde toujours son calme. Il était détendu, suivait son propre plan et ne se laissait influencer par personne.

Quand est-ce que quelque chose va se passer en vue de l'année prochaine, si des discussions n'ont pas déjà eu lieu ?

Pour l'année prochaine, pour 2025, rien n'a encore été discuté avec personne. Je dois voir quelle sera la meilleure situation, tant que je montre une bonne performance sur la piste.