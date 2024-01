Marc Márquez (Ducati): Una lunga carriera come obiettivo

Il nuovo arrivato in casa Gresini Ducati Marc Márquez (30) parla della sua condizione fisica, del fratello e compagno di squadra Alex Márquez, del nuovo capo equipaggio Frankie Carchedi e della situazione attuale per il 2025.

Questa settimana i fratelli Márquez e quindi la nuova coppia Gresini sono apparsi per la prima volta quest'anno davanti alla stampa in occasione di un evento organizzato da Estrella Galicia 0,0. Alla domanda d'obbligo se Marc avesse chiesto ad Alex tutto sulla Desmosedici, il nuovo arrivato in Ducati ha sorriso: "Forse troppo!".

Marc, entri in una squadra dove tuo fratello è il veterano, per così dire, con un anno di esperienza nel garage Gresini e sulla Ducati. È un po' come il 2020 alla Repsol Honda, ma a ruoli invertiti?

È una situazione completamente diversa da quella del 2020 - speriamo che sia diversa perché allora non abbiamo mai condiviso i box perché mi sono infortunato alla prima gara. Allora pensavo al titolo, ora penso solo a divertirmi con la moto e, se lo faccio, i risultati arriveranno.



Alex ha esperienza su questa moto e ha lottato per la vittoria, quindi penso di poter imparare qualcosa da lui.

Ha parlato del lungo infortunio alla parte superiore del braccio, la quarta operazione del giugno 2022 ha portato i benefici sperati?

La quarta operazione ha migliorato la mia vita perché il dolore era insopportabile e ha persino cambiato il mio carattere. Nel 2023 ho avuto molte cadute che mi hanno fatto perdere il ritmo, ma l'obiettivo era quello di continuare la mia carriera sportiva per molti anni ancora. Per farlo, devo divertirmi al top. Devo cercare di mostrare un buon miglioramento, poi potremo divertirci gara dopo gara.

Come si sente fisicamente ora? Hai anche subito un'operazione di pompaggio al braccio dopo i test di Valencia.

Sto bene. Fisicamente mi sento sempre meglio. Cercavo questa costanza per evitare infortuni e fare buoni progressi.

Ha una spiegazione del perché i problemi di sindrome compartimentale siano sorti dopo undici anni?

Per molto tempo non ho avuto problemi con l'avambraccio. Sono iniziati un po' alla fine della stagione 2022, poi nel 2023 i problemi sono diventati molto più gravi. A Le Mans non riuscivo più a frenare correttamente. Ho capito di avere un problema, ma l'ho gestito al meglio.



La spiegazione è semplice: sono stato operato al braccio destro, che è il lato in cui ho subito quattro interventi, e altri muscoli hanno dovuto compensare il deficit. Non ho esitato a sottopormi all'operazione dopo i test.

Torniamo al box Gresini: hai un nuovo capo equipaggio, Frankie Carchedi. Come lo ha conosciuto?

Ho passato solo un giorno con lui, ma parliamo molto. Ci sentiamo al telefono, ma la cosa importante è che è un capo equipaggio dedito al lavoro, che non conosce orari. Se c'è altro lavoro da fare, lo fa. Il suo entusiasmo è molto buono e mantiene sempre la calma. Era rilassato, ha seguito il suo piano e non si è fatto influenzare da nessuno.

Quando si farà qualcosa per il prossimo anno, se non si è già parlato?

Per il prossimo anno, per il 2025, non si è ancora parlato con nessuno. Devo vedere quale sarà la situazione migliore, a patto che mi comporti bene in pista.