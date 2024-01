Marc Márquez (Ducati): Uma longa carreira como objetivo

Esta semana, os irmãos Márquez e, consequentemente, a nova dupla da Gresini apareceram perante a imprensa pela primeira vez este ano num evento organizado pela Estrella Galicia 0,0. Em resposta à pergunta obrigatória sobre se Marc tinha perguntado a Alex tudo sobre a Desmosedici, o proeminente recém-chegado à Ducati sorriu: "Talvez demasiado!"

Marc, estás a entrar numa equipa onde o teu irmão é o veterano, por assim dizer, com um ano de experiência na garagem da Gresini e na Ducati. Então é um pouco como 2020 na Repsol Honda, mas com os papéis invertidos?

É uma situação completamente diferente da de 2020 - espero que seja diferente porque nessa altura nunca partilhámos as boxes porque me lesionei na primeira corrida. Na altura tinha o título em mente, agora estou apenas a pensar em desfrutar da moto e, se o fizer, os resultados virão.



O Alex tem experiência com esta mota e já lutou pela vitória com ela, por isso acho que posso aprender coisas com ele.

Falou da longa lesão no braço, a quarta operação, em junho de 2022, trouxe os benefícios esperados?

A quarta operação melhorou a minha vida, porque a dor era insuportável e até mudou o meu carácter. Em 2023, tive muitas quedas que me tiraram do meu ritmo, mas o objetivo era continuar a minha carreira desportiva por muitos mais anos. Para isso, tenho de me divertir no topo. Tenho de tentar mostrar uma boa melhoria e depois podemos divertir-nos corrida após corrida.

Como é que se sente fisicamente agora? Também foi operado a uma bomba no braço depois da prova de Valência.

Estou a sentir-me bem. Fisicamente, sinto-me cada vez melhor. Estava à procura desta consistência para evitar lesões e fazer bons progressos.

Tem alguma explicação para o facto de os problemas com a síndrome compartimental terem surgido ao fim de onze anos?

Durante muito tempo, quase não tive problemas com o meu antebraço. Começou um pouco no final da época de 2022, depois em 2023 os problemas tornaram-se muito mais graves. Em Le Mans, já não conseguia travar corretamente. Percebi que tinha um problema, mas geri-o o melhor que pude.



A explicação é simples: fui operado ao braço direito, que é o lado em que fui operado quatro vezes, e outros músculos tiveram de compensar os défices. Não hesitei em fazer a operação depois dos testes.

De volta à garagem da Gresini: Tem um novo chefe de equipa, Frankie Carchedi. Como é que o conheceu?

Só estive um dia com ele, mas falamos muito. Falamos ao telefone, mas o mais importante é que ele é um chefe de equipa dedicado que não tem tempo a perder. Se há mais trabalho a fazer, ele é feito. O seu entusiasmo é muito bom e mantém sempre a calma. Estava descontraído, seguiu o seu próprio plano e não deixou que ninguém o influenciasse.

Quando é que se vai fazer alguma coisa em relação ao próximo ano, se é que ainda não se falou nisso?

Para o próximo ano, para 2025, ainda não foi discutido nada com ninguém. Tenho de ver qual será a melhor situação, desde que tenha um bom desempenho em pista.