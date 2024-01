MotoGP au Sachsenring : sprint final pour la vente des billets

Si vous n'avez pas encore acheté vos billets pour le Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2024, c'est le moment de le faire : Les tarifs de prévente se terminent le 31 janvier. Le billet "Friday for all" est déjà disponible pour 29 euros.

Il faut maintenant se dépêcher et économiser de l'argent : Jusqu'au 31 janvier seulement, les billets pour le GP d'Allemagne du 5 au 7 juillet 2024 sont proposés à des prix réduits. L'année dernière, le méga-événement sur le Sachsenring a enregistré un total de 233 196 visiteurs sur trois jours, ce qui en fait l'un des plus grands événements sportifs d'Allemagne.

Cette année, les prix de prévente pour la 26e édition du GP du Sachsenring à Hohenstein-Ernstthal sont encore plus étendus. Le billet "Friday for all" à 29 euros permet aux détenteurs d'accéder le vendredi à la zone des places debout et à toutes les places disponibles dans les tribunes. Les enfants et les jeunes jusqu'à 13 ans inclus peuvent entrer gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant.

Nouveauté pour ceux qui sont à la recherche d'une expérience très particulière : Avec le nouveau "billet spécial", les acheteurs de billets auront l'une des meilleures vues sur le MotoGP. Avec ce billet supplémentaire, les fans auront un accès unique au toit des stands du vendredi au dimanche, d'où ils auront une vue imprenable sur le circuit et sur ce qui se passe dans la voie des stands.

Pour ceux qui souhaitent profiter du MotoGP dans une atmosphère exclusive, le ticket Premium donne accès au Sachsenring Premium Club, y compris au service VIP, à la restauration pendant les deux jours de course dans l'Hospitality VIP du Sachsenring ainsi qu'à la meilleure vue sur la grille de départ et la cérémonie de remise des prix.

Pour tous, le programme cadre est toujours aussi coloré et varié avec des concerts, des présentations des pilotes, le "Red Bull Rennzirkus" ou le "MotoGP Hero Walk".

Les billets pour le Grand Prix moto d'Allemagne sont disponibles dans la billetterie en ligne sur adac.de/motogp, par téléphone via la hotline au 03723/8099111 ou par e-mail à .

Le calendrier MotoGP 2024

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat